ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريال مدريد يحسم موقف رودريجو من الرحيل عن الفريق

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:19 ص
ريال مدريد يحسم موقف رودريجو من الرحيل عن الفريق
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
حسم مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني موقف البرازيلي رودريجو غوس مهاجم الملكي من الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

 ويستهدف ريال مدريد الاعتماد بشكل احتياطي على المهاجم البرازيلي في المواسم المقبلة، من أجل اكتساب الخبرات مع الفريق مثلما فعل مع فينسيوس جونيور.

وكان قد سجل رودريجو هدفه الأول مع فريق ريال مدريد الكاستيا، واظهر اللاعب إمكانيات كبيرة خلال اللقاء بين فريقه وفريق الكوركون.

وفي سياق مختلف أبدى مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني استعدادهم للتضحية بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب الفريق، من أجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.


وأشارت تقارير إسبانية حسب الكاتب الإسباني بالاجي، إن ريال مدريد تقدم بعرض جديد إلى باريس سان جيرمان، وذلك يتضمن انضمام ثلاثي الملكي (كيلور نافاس - لوكا يوفيتش - خاميس رودريجيز) إلى فريق العاصمة الفرنسية.


ويعد فريق باريس سان جيرمان كان قد تفاوض مع يوفيتش أثناء تواجده مع فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم الماضي، وقبل انضمامه إلى ريال مدريد
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
4
x
20:45
0
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
2
x
19:45
1
السد - قطر