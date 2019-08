"old town road" تحصد جائزة أغنية العام من جوائز MTV VMA 2019

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الفيديو الكليب التابعة لقناة MTVبموقع تويتر، المعروفة باسم mtv VMA، عن حصد أغنية old town road لجائزة أغنية العام، بالدورة رقم 36 من الحفل لعام 2019.

وكان مرشحا لنفس الجائزة، كل من أغنية in my feelings للمغني الكبير "دريك"، وأغنية thank you next للنجمة الشابة "أريانا جراندي"، وأغنية sucker لفريق "جوناس بروزرس" الغنائي، وأغنية shallow للنجمة ليدي جاجا والنجم برادلي كوبر، وأغنية you need to calm down للنجمة تايلور سويفت.

واحتضن مسرح Prudential Center فعاليات حفلة mtv VMA في دورته الـ 36، وأختير لتقديم الحفل فنان الستاند أب كوميدي "سباستيان مانيسكالكو".