كليب "you need to calm down" يحصد جائزة فيديو العام من جوائز MTV VMA 2019





أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الفيديو الكليب التابعة لقناة MTVبموقع تويتر، المعروفة باسم mtv VMA، عن حصد فيديو كليب أغنية you need to calm down للنجمة تايلور سويفت لجائزة فيديو العام، بالدورة رقم 36 من الحفل لعام 2019.





وكان مرشحا لنفس الجائزة، كل من فيديو كليب أغنية A Lot التي يؤديها مغني الراب "توينتي وان سافاج" بالأشتراك مع "جي كول"، وكذلك فيديو كليب أغنية BAD GUY للمغنية الشابة "بيلي إيليش"، وفيديو كليب أغنيةTHANK YOU NEXT للنجمة "أريانا جراندي"، وفيديو كليب أغنية SUCKER لفريق "جوناس برزرس" الغنائي، وفيديو كليب أغنية OLD TOWN ROAD لمغني الراب "ليل ناس إكس".





واحتضن مسرح Prudential Center فعاليات حفلة mtv VMA في دورته الـ 36، وأختير لتقديم الحفل فنان الستاند أب كوميدي "سباستيان مانيسكالكو".





حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 ، والذى سيحضره الكثير من النجوم وتتابعه وسائل الإعلام الفنية من مختلف أنحاء العالم.





يقام لأول مرة حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.





ويقدم الحفل الكوميديا سيباستيان مانيسكالكو البالغ من العمر ( 45 عام )، وهو النجم الذي يمتلك شعبية جارفة حول العالم، وحقق مانيسكالكو نجوميته بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية من أبرزها : " The House " و " Cruise " و " Green Book " ، و غيرهم.





تنال ميسي إيليوت جائزة Michael Jackson Video Vanguard Award، ومن المقرر أن تشارك ميسي إيليوت بتقديم استعراضات غنائية راقصة بحفل "MTV Video Music Awards" وهي المرة الأولى التي تعود فيها إليوت إلى مسرح الحفل منذ عام 2006.





سيشارك عدد كبير من النجوم في الحفل باستعراضات غنائية راقصة أعلن عن اسمائهم منذ فترة وأبرزهم كاميلا كابيلو وشون مندس، وتايلور سويفت و نورماني كذلك يشارك بيج شين والنجمة الأمريكية H.E.R. والمغني أوزونا و نجم الراب الأمريكى ليل ناس اكس والنجم جى بالفين كذلك تشارك النجمة كوين لطيفة و مغني الراب وايكلف جين.



