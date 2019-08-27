زوجان وراء مقتل الطفل "معتز" بأسيوط وإلقاء جثته وسط القمامة

تمكن ضباط مباحث مركز القوصية، برئاسة الرائد محمد جمال عبد الناصر، رئيس مباحث القوصية، من القبض على مسن وزوجته لاتهامهما، بقتل الطفل معتز عاطف محمود، 4 سنوات، خنقًا، مقيم قرية النزالي جنوب، وإلقاء جثته في جوال وسط القمامة، خلف المطافىء الجديدة بمنطقة الشيخ نجيب، غرب مدينة القوصية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارهم وزوجته.



كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد جمال، رئيس مباحث القوصية، يفيد بورود بلاغ من هواري الجندي، أحد مسؤولي النظافة بمجلس مدينة القوصية، بعثوره على جثة طفل، 4 سنوات، عارية ومجهولة الملامح، داخل جوال، وملقاة وسط القمامة، خلف المطافىء الجديدة بمنطقة الشيخ نجيب غرب مدينة القوصية.



تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العقيد خالد شريت، رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم خالد شحاته، وكيل فرع بحث الشمال، وقيادة الرائد محمد جمال عبد الناصر، رئيس مباحث المركز، وتوصلت التحريات والمعلومات السرية أن وراء مقتل الطفل معتز عاطف محمود، 4 سنوات، جارهم "عبد التواب.ع.ص"، 65 عامًا، وزوجته "رضا.س.ع"، 47 عاما، ومقيمان بقرية النزالي جنوب دائرة المركز.



تم اعداد مأمورية من وحدة مباحث مركز القوصية، مدعومه بقوات الأمن المركزي وتوجهت إلى محل إقامة الجناه وتم القبض عليهما واقتيادهما إلى مركز شرطة القوصية.



وبمواجهة المتهمين أمام العميد أحمد الراوي، رئيس المباحث الجنائية، حاولا الإنكار وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بدافع الانتقام منه، حيث اتهماه بأنه تسبب في غرق ابنهما عبد النعيم عبد التواب عبد النعيم، 6 سنوات" أثناء اللهو معه، وأن ابنتهما قالت بان معتز دفع شقيقها فى الماء أثناء اللهو معه مما تسبب في وفاته، حيث عقدا الأبوين النية والعزم على قتل الطفل والتخلص منه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.