برشلونة يعلق آماله على ديمبلي لحسم صفقة نيمار



أصبح الدولي القرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفربق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أخر آمال برشلونة الإسباني لحسم صفقة انتقال الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوجرانا، خلال فترة الا

نتقالات الصيفية الحالية المقرر غلقها في اليوم الثاني مت شهر سبتمبر الجاري.





وأكدت تقارير صحفية فرنسية، على وجود اتصال دائم بين توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، وديمبلي نجم برشلونة، وذلك منذ شهر بونيو الماضي، في طل رغبة توخيل في الحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب، لتعويض الرحيل المحتمل لنيمار دا سيلفا، الذي أصبح على مشارف الرحيل عن الفريق الباريسي، بعد إثارته للعديد من المشاكل داخل أروقة حديقة الأمراء.





وأضافت الصحبفة، أن ديمبلي يحظى بمتابعة كبيرة من جانب توماس توخيل، وكان يرغب حينها في التعاقد معه إلا أنه قرر الذهاب إلى برشلونة الإسباني ورفض العرض الفرنسي، ليزين الجوهرة الفرنسية قائمة البلوجرانا منذ عام 2017، ليخوض مع الفريق 66 مباراة، نجح خلالها في إحراز 18 هدفًا وصناعة 17 آخرين.





وفي سياق متصل، أكدت بعض التقارير الصحفية اقتراب نيمار من الرحيل لبرشلونة بعد تمسكه بالفريق من خلال إشارة جديدة وجهها للجميع، بعدما قام بالإعجاب بصور سيرجي روبيرتو وأنطوان جريزمان لاعبا برشلونة، عقب انتهاء مباراة ريال بيتيس، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.



ويسعى برشلونة لحسم صفقة نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث قام بتقديم العديد من العروض التي قوبلت بالرفض من قبل إدارة الفريق الباريسي، ليتقدم بعرضين جديدين وهما الحصول على خدمات ديمبلي بالإضافة لمبلغ 40 مليون يورو، بينما العرض الثاني شمل التوقيع مع اللاعب في الموسم القادم مقابل 170 مليون يورو.