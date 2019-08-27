توتنهام يخضع ويقرر رحيل إريكسن بالصيف



أكدت تقارير صحفية بريطانية صباح اليوم الإثنين، أن توتنهام هوتسبير قرر التخلص من لاعبه النرويجي كريستيان إريكسن، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





وقالت صحيفة "ميرور البريطانية" بتقرير لها اليوم، إن توتنهام يخشى رحيل اللاعب مجانا بنهاية الموسم، خاصة أنه رفض فكرة تجديد تعاقده أكثر من مرة رغم الإغراءات المادية.





وأوضحت الصحيفة، أن هوتسبير قرر التنازل عن اللاعب بمبلغ لايقل عن 50 مليون جنية استرليني، قبل غلق باب الانتقالات 2 سبتمبر المقبل.





وكانت أندية يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، اهتموا بخدمات اللاعب، إلا أن الأخير بات على شفا من ضم إريكسن بناءا على طلبات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، خاصة بعد فشل التعاقد مع مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بالانتقالات الحالية.





و كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ​توتنهام​ واثق من تجديد البلجيكي ​توبي الدرفيرلد​ لعقده مع النادي.



وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن ثقة توتنهام في ألدرفيرلد تزداد كل يوم بأنه سيوقع على عقد جديد مع النادي.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن عقد ألدرفيرلد مع توتنهام ينتهي في الصيف المقبل لكن إدارة النادي مقتنعة باستعداده للموافقة على شروط جديدة لتجديد تعاقده.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه كان باستطاعة ألدرفيرلد الرحيل مقابل 25 مليون جنيه إسترليني ف ي سوق الانتقالات الصيفية الحالية بسبب بند في عقدع لكنه استمر مع توتنهام في الموسم الحالي.