زلزال في باريس سان جير مان بعد إصابة نجمي الفريق

أعلن نادى باريس سان جيرمان عن مدة غياب نجمى الفريق الفرنسي كيليان مبابي جناح الفريق ومهاجم الفريق الأوروجويانى إديسون كافانى.





وأعلن النادى الباريسي أن كيليان مبابي سيغيب لمدة 4 أسابيع عن الملاعب بعد الإصابة التى تعرض لها يوم السبت الماضي فى مباراة بار يس سان جيرمان وتولوز بالجولة الثانية من الدورى الفرنسي وخرج من الدقيقة 14 بينما سيغيب كافانى عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.





وسيغيب الثنائي عن مواجهات منتخبات بلادهم الودية خلال التوقف الدولى فى سبتمبر المقبل، فسيغيب مبابي عن مباراتى فرنسا أمام ألبانيا وأوندورا بينما سيغيب كافانى عن مباراتى أوروجواى وكوستاريكا وأمريكا.





ويذكر أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان غاب عن مباراتى الفريق ببطولة الدورى بسبب الأحاديث بين باريس وبرشلونة وريال مدريد المهتمين بضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



