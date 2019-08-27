

أبدى مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني استعدادهم للتضحية بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب الفريق، من أجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأشارت تقارير إسبانية حسب الكاتب الإسباني بالاجي، إن ريال مدريد تقدم بعرض جديد إلى باريس سان جيرمان، وذلك يتضمن انضمام ثلاثي الملكي (كيلور نافاس - لوكا يوفيتش - خاميس رودريجيز) إلى فريق العاصمة الفرنسية.





ويعد فريق باريس سان جيرمان كان قد تفاوض مع يوفيتش أثناء تواجده مع فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم الماضي، وقبل انضمامه إلى ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن نادي في بيان رسمي له منذ قليل، عن تعرض لاعب الفريق الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز من إصابة عضلية قد تجبره عن الغياب عن صفوف الفريق لمدة غير معلومة حتى الآن.





وذكرت الصحف الإسبانية، بأن إصابة خاميس رودريجيز، قد أضافت المزيد من المعانأة إلى كاهل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والذي أصبح يعاني في إختيار تشكيل جيد للفريق في ظل غياب عدد كبير من لاعبي الفريق في الوقت الحالي بسبب الإصابة على رأسهم إيدين هازارد.





وكان زيدان قد صرح في وقت سابق حول إصابة خاميس، وقال: "خاميس لاعب مباراة جيدة للغاية أمام بلد الوليد، ولكنه في النهاية عانى من مشاكل عضلية، ولهذا السبب قررت إراحته وإخراجه من المباراة حتى لا تتفاقم الإصابة".



