فيديو كليب "Boy Friend" يحصد جائزة أفضل أغاني موسم الصيف بحفل MTV VMA 2019

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الفيديو الكليب التابعة لقناة MTV على موقع إنستجرام عبر خاصية "ستوري"، عن حصد فيديو كليب أغنية Boy Friend للنجمة أريانا جراندي لجائزة أفضل أغاني موسم الصيف للعام، بالدورة رقم 36 من الحفل لعام 2019.





وكان أبرز المرشحين لنفس الجائزة، كل من فيديو كليب أغنية Call you mine لفريق "شين سموكرز"، وفيديو أغنية mother’s daughter لمايلي سايرس، وفيديو أغنية suge لمغني الراب "دا بيبي"، وفيديو أغنية bad guy للمغنية "بيلي إيليش"، وفيديو أغنية sucker لفريق "جوناس بروزرس"، وفيديو أغنية talk للمغني "كاليد"، وفيديو كليب أغنية I don’t care للنجم إيد شيران وجاستن بيبر، وفيديو كليب أغنية senorita لشون ميندس وكاميلا كابيو.





واحتضن مسرح Prudential Center فعاليات حفلة mtv VMA في دورته الـ 36، وأختير لتقديم الحفل فنان الستاند أب كوميدي "سباستيان مانيسكالكو".





حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 ، والذى سيحضره الكثير من النجوم وتتابعه وسائل الإعلام الفنية من مختلف أنحاء العالم.





يقام لأول مرة حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية .





ويقدم الحفل الكوميديا سيباستيان مانيسكالكو البالغ من العمر ( 45 عام )، وهو النجم الذي يمتلك شعبية جارفة حول العالم، وحقق مانيسكالكو نجوميته بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية من أبرزها : " The House " و " Cruise " و " Green Book " ، و غيرهم.





تنال ميسي إيليوت جائزة Michael Jackson Video Vanguard Award، ومن المقرر أن تشارك ميسي إيليوت بتقديم استعراضات غنائية راقصة بحفل "MTV Video Music Awards" وهي المرة الأولى التي تعود فيها إليوت إلى مسرح الحفل منذ عام 2006.





سيشارك عدد كبير من النجوم في الحفل باستعراضات غنائية راقصة أعلن عن اسمائهم منذ فترة وأبرزهم كاميلا كابيلو وشون مندس، وتايلور سويفت و نورماني كذلك يشارك بيج شين والنجمة الأمريكية H.E.R. والمغني أوزونا و نجم الراب الأمريكى ليل ناس اكس والنجم جى بالفين كذلك تشارك النجمة كوين لطيفة و مغني الراب وايكلف جين.







