فيديو كليب أغنية Call You Mine يحصد جائزة أفضل رقصات بحفل جوائز MTV VMA 2019

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الفيديو الكليب التابعة لقناة MTV على موقع تويتر، المعروفة باسم mtv VMA، عن حصد فيديو كليب أغنية Call You Mine للمغنية "بيبي ريكسا" وفريق "شين سموكرز، لجائزة أفضل رقصات بفيديو كليب للعام، بالدورة رقم 36 من الحفل لعام 2019.





وكان مرشحا لنفس الجائزة، كل من فيديو كليب أغنية SOLO لفريق "كلين بانديت" الغنائي بالاشتراك مع ديمي لوفاتو، وفيديو كليب أغنية TAKI TAKI لمغني الراب للدي جي "سنيك" وسيلينا جوميز و كاردي بي، وفيديو كليب أغنية SAY MY NAME للدي جي ديفيد جيتا، وفيديو كليب أغنية HAPPIER للدي جي "مارشيملو". وفيديو كليب أغنية ELECTRICITY لسيلك سيتي و النجم دوا ليبا.





واحتضن مسرح Prudential Center فعاليات حفلة mtv VMA في دورته الـ 36، وأختير لتقديم الحفل فنان الستاند أب كوميدي "سباستيان مانيسكالكو".





حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 ، والذى سيحضره الكثير من النجوم وتتابعه وسائل الإعلام الفنية من مختلف أنحاء العالم.





يقام لأول مرة حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.





ويقدم الحفل الكوميديا سيباستيان مانيسكالكو البالغ من العمر ( 45 عام )، وهو النجم الذي يمتلك شعبية جارفة حول العالم، وحقق مانيسكالكو نجوميته بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية من أبرزها : " The House " و " Cruise " و " Green Book " ، و غيرهم.





تنال ميسي إيليوت جائزة Michael Jackson Video Vanguard Award، ومن المقرر أن تشارك ميسي إيليوت بتقديم استعراضات غنائية راقصة بحفل "MTV Video Music Awards" وهي المرة الأولى التي تعود فيها إليوت إلى مسرح الحفل منذ عام 2006.





سيشارك عدد كبير من النجوم في الحفل باستعراضات غنائية راقصة أعلن عن اسمائهم منذ فترة وأبرزهم كاميلا كابيلو وشون مندس، وتايلور سويفت و نورماني كذلك يشارك بيج شين والنجمة الأمريكية H.E.R. والمغني أوزونا و نجم الراب الأمريكى ليل ناس اكس والنجم جى بالفين كذلك تشارك النجمة كوين لطيفة و مغني الراب وايكلف جين.