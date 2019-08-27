ديمبلي يعقد عودة نيمار إلى برشلونة



وجه الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، صفعة قوية لإدارة ناديه برفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الجارية.





وحاول باريس سان جيرمان، الحصول على خدمات النجم الفرنسي، في محاولة لتعويض العودة المتوقعة للاعب الفريق نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوجرانا بالموسم الجديد.





وقالت صحيفة " لو باريزيان الفرنسية" إن توماس توخيل، أجرى اتصالات مع ديمبيلي منذ يونيو الماضي لإقناعه بالتوقيع مع باريس، ولم يقطع المدرب الألماني أي اتصال منذ ذلك الحين .





وأضافت الصحيفة، أن ديمبلي قرر البقاء في برشلونة، ورفض الإنتقال الى باريس سان جيرمان، بالانتقالات الحالية.