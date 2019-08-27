دي جي خالد وليزوو وإيرث جانج يصلون للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV VMA 2019









نشرت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الفيديو كليب MTV VMA على موقع تويتر ، لقطات من توافد نجوم حفل الجوائز الذي تنظمه قناة MTV، في دورته رقم 36 لعام 2019.





وظهر ضمن اللقطات المتداولة التي نشرتها الصفحة، لحظات وصول كل من المغنية "ليزوو" ، والدي جي العالمي ومغني الراب "خالد" وفريق "إيرث جانج" الغنائي، للسجادة الحمراء للحفل الذي يحتضنه مسرحPrudential Center بمدينة نيو جيرسي.





وحظيت النجمة الكبيرة تايلور سويفت بنصيب الأسد من عدد الترشيحات لجوائز هذا العام بإجمالي 12 جائز لأثنين من أغانيها التي طرحت بطريقة الفيديو كليب، وهما أغنية YOU NEED TO BE CALM وأغنية ME!.





حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 ، والذى سيحضره الكثير من النجوم وتتابعه وسائل الإعلام الفنية من مختلف أنحاء العالم.





يقام لأول مرة حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية .





ويقدم الحفل الكوميديا سيباستيان مانيسكالكو البالغ من العمر ( 45 عام )، وهو النجم الذي يمتلك شعبية جارفة حول العالم، وحقق مانيسكالكو نجوميته بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية من أبرزها : " The House " و " Cruise " و " Green Book " ، و غيرهم.





تنال ميسي إيليوت جائزة Michael Jackson Video Vanguard Award، ومن المقرر أن تشارك ميسي إيليوت بتقديم استعراضات غنائية راقصة بحفل "MTV Video Music Awards" وهي المرة الأولى التي تعود فيها إليوت إلى مسرح الحفل منذ عام 2006.





سيشارك عدد كبير من النجوم في الحفل باستعراضات غنائية راقصة أعلن عن اسمائهم منذ فترة وأبرزهم كاميلا كابيلو وشون مندس، وتايلور سويفت و نورماني كذلك يشارك بيج شين والنجمة الأمريكية H.E.R. والمغني أوزونا و نجم الراب الأمريكى ليل ناس اكس والنجم جى بالفين كذلك تشارك النجمة كوين لطيفة و مغني الراب وايكلف جين.



