"ثعبان" يقتحم السجادة الحمراء لحفل جوائز MTV VMA 2019 (صور)
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:44 ص
أحمد جمال أحمد
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بدأ توافد نجوم ونجمات الغناء في أمريكا والعالم على السجادة الحمراء لحفل جوائز الفيديو كليب MTV VMA 2019، في دورته رقم 36.
وتداول عدد من نشطاء موقع تويتر المتتبعين للحفل لقطات من توافد النجوم على السجادة الحمراء، وتفاجئ الحاضرين بإقتحام المغنية والموديل الأمريكية "تانا مونجيو" للسجادة الحمراء حاملة لثعبان، لتكرر المشهد الذي قامت به النجمة بريتني سبيرز في حفل جوائز MTV VMA عام 2001.
ويشهد الحفل عدد مميز من الفقرات الغنائية التي سيحيها كل من المغنية الشابة مايلي سايرس التي ستؤدي أغنيتها الجديد SLIDE AWAY، والنجم الشاب شون ميندس والنجمة كاميلا كابيو، اللذان سيؤديان للمرة الأولى أمام الجمهور أغنيتهما الجديدة SENORITA.
حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 ، والذى سيحضره الكثير من النجوم وتتابعه وسائل الإعلام الفنية من مختلف أنحاء العالم.
يقام لأول مرة حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية .
ويقدم الحفل الكوميديا سيباستيان مانيسكالكو البالغ من العمر ( 45 عام )، وهو النجم الذي يمتلك شعبية جارفة حول العالم، وحقق مانيسكالكو نجوميته بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية من أبرزها : " The House " و " Cruise " و " Green Book " ، و غيرهم.
تنال ميسي إيليوت جائزة Michael Jackson Video Vanguard Award، ومن المقرر أن تشارك ميسي إيليوت بتقديم استعراضات غنائية راقصة بحفل "MTV Video Music Awards" وهي المرة الأولى التي تعود فيها إليوت إلى مسرح الحفل منذ عام 2006.
سيشارك عدد كبير من النجوم في الحفل باستعراضات غنائية راقصة أعلن عن اسمائهم منذ فترة وأبرزهم كاميلا كابيلو وشون مندس، وتايلور سويفت و نورماني كذلك يشارك بيج شين والنجمة الأمريكية H.E.R. والمغني أوزونا و نجم الراب الأمريكى ليل ناس اكس والنجم جى بالفين كذلك تشارك النجمة كوين لطيفة و مغني الراب وايكلف جين.
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