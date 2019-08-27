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بإطلالة غريبة "أفا ماكس" تلفت لها الأنظار على السجادة الحمراء لحفل جوائز MTV VMA 2019

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:41 ص
بإطلالة غريبة أفا ماكس تلفت لها الأنظار على السجادة الحمراء لحفل جوائز MTV VMA 2019
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أحمد جمال أحمد
 

بدأ توافد نجوم ونجمات الغناء في أمريكا والعالم على السجادة الحمراء لحفل جوائز الفيديو كليب MTV VMA  2019، في دورته رقم 36.

ونشرت الصفحة الرسمية لجوائز MTV VMA  لقطات من توافد نجوم الحفل على السجادة الحمراء، وكان من بينهم المغنية الشابة "أفا ماكس" التي ظهرت بإطلالة غريبة مستوحاة من أفلام حروب الفضاء لفتت لها أنظار الحاضرين ورودا موقع تويتر من متتبعي الحفل.

وكانت النجمة الشابة أريانا جراندي صاحبة العدد الأكبر من الترشحيات للجوائز بالاشتراك مع النجمة تايلور سويفت، بحصدهن معا لـ 12 ترشح لجائزة مختلفة أبرزها جائزة فيديو العام.

حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 ، والذى سيحضره الكثير من النجوم وتتابعه وسائل الإعلام الفنية من مختلف أنحاء العالم.

يقام لأول مرة حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية .

ويقدم الحفل الكوميديا سيباستيان مانيسكالكو البالغ من العمر ( 45 عام )، وهو النجم الذي يمتلك شعبية جارفة حول العالم، وحقق مانيسكالكو نجوميته بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية من أبرزها : " The House " و " Cruise " و " Green Book " ، و غيرهم.

تنال ميسي إيليوت جائزة Michael Jackson Video Vanguard Award، ومن المقرر أن تشارك ميسي إيليوت بتقديم استعراضات غنائية راقصة بحفل "MTV Video Music Awards" وهي المرة الأولى التي تعود فيها إليوت إلى مسرح الحفل منذ عام 2006.

سيشارك عدد كبير من النجوم في الحفل باستعراضات غنائية راقصة أعلن عن اسمائهم منذ فترة وأبرزهم كاميلا كابيلو وشون مندس، وتايلور سويفت و نورماني كذلك يشارك بيج شين والنجمة الأمريكية H.E.R. والمغني أوزونا و نجم الراب الأمريكى ليل ناس اكس والنجم جى بالفين كذلك تشارك النجمة كوين لطيفة و مغني الراب وايكلف جين.



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