لوكاكو يقص الشريط مع أنتر ميلان بهدف يحمل عدة معاني

أحرز المهاجم روميلو لوكاكو هدفا في مباراته الأولى مع إنتر ميلان في بداية رائعة للمدرب الجديد أنطونيو كونتي ليفوز 4-صفر على ليتشي الوافد الجديد على دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين.





وافتتح مارسيلو بروزوفيتش التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 21 وأضاف ستيفانو سينسي الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.









وسجل لوكاكو، القادم من مانشستر يونايتد هذا الشهر، هدفه الأول مع إنتر وأكمل أنطونيو كاندريفا رباعية إنتر عبر تسديدة هائلة من مسافة 35 مترا قبل النهاية بست دقائق.





وتولى كونتي، الذي قاد يوفنتوس لإحراز لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات وتشيلسي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة، المسؤولية خلفا للمدرب لوتشيانو سباليتي عقب نهاية الموسم الماضي في إطار سعي النادي لإنهاء ثمانية مواسم بدون التتويج بلقب كبير.





وكما كان متوقعا لم يحصل ماورو إيكاردي مهاجم إنتر على فرصة للعب بعد إبلاغه بخروجه من خطط النادي.





وقال كونتي “أنا سعيد جدا وأشعر بالرضا بسبب أسلوب عمل هؤلاء اللاعبين الذين أظهروا باستمرار رغبتهم القوية”.





وأضاف “روميلو دخل عالم إنتر ويتحلى بتواضع كبير وهو مستعد للعمل من أجل الفريق”.





وبدأ ليتشي، العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب سبع سنوات، بقوة وتدخل بروزوفيتش لإبعاد فرصة خطيرة ثم نجح المدافع ميلان شكرينيار في إبعاد محاولة جيانلوكا لابادولا.





لكن أداء إنتر بدأ يتطور وارتدت ضربة رأس من لاوتارو مارتينيز من العارضة بعد كرة عرضية من كاندريفا.





وسجل بروزوفيتش الهدف الأول بتسديدة قوية من حافة المنطقة واستقرت في الزاوية العليا للمرمى.





وأضاف سينسي، الذي خاض مباراته الأولى إنتر بعد انضمامه من ساسولو، الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق بتسديدة رائعة مرت من بين ساقي مدافع ليتشي.





وواصل إنتر الضغط في الشوط الثاني وسجل لوكاكو الهدف الثالث عندما تابع تسديدة الأرجنتيني مارتينيز التي ارتدت من يد جابرييل حارس الضيوف بعد مرور ساعة من البداية.





وأنهى ليتشي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل دييجو فارياس، الذي خاض مباراته الأولى مع ناديه الجديد قادما من كالياري، بسبب خطأ عنيف ضد دانيلو دامبروسيو.





واختتم كاندريفا الأهداف بتسديدة مذهلة ليمنح الأمل لمشجعي إنتر بإمكانية الدخول أخيرا في منافسة مع يوفنتوس على اللقب.