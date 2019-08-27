ميجان ثاي ستاليون تتألق بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء لحفل جوائز MTV VMA 2019
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:35 ص
أحمد جمال أحمد
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نقلت الصفحة الرسمية لقناة MTV على موقع تويتر، لقطات من لحظة وصول المغنية الشابة "ميجان ثاي ستاليون" للسجادة الحمراء لحفل جوائز MTV VMA في دورته رقم 36.
وتحتضن قاعة Prudential Center فعاليات حفل جوائز الفيديو كليب الذي تنظمه سنويا قناة MTV، وقد اختير لتقديم حفل هذا العام فنان الستاند أب كوميدي Sebastian Maniscalco.
وحظيت النجمة الكبيرة تايلور سويفت بنصيب الأسد من عدد الترشيحات لجوائز هذا العام بإجمالي 12 جائز لأثنين من أغانيها التي طرحت بطريقة الفيديو كليب، وهما أغنية YOU NEED TO BE CALM وأغنية ME!.
حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 ، والذى سيحضره الكثير من النجوم وتتابعه وسائل الإعلام الفنية من مختلف أنحاء العالم.
يقام لأول مرة حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية .
ويقدم الحفل الكوميديا سيباستيان مانيسكالكو البالغ من العمر ( 45 عام )، وهو النجم الذي يمتلك شعبية جارفة حول العالم، وحقق مانيسكالكو نجوميته بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية من أبرزها : " The House " و " Cruise " و " Green Book " ، و غيرهم.
تنال ميسي إيليوت جائزة Michael Jackson Video Vanguard Award، ومن المقرر أن تشارك ميسي إيليوت بتقديم استعراضات غنائية راقصة بحفل "MTV Video Music Awards" وهي المرة الأولى التي تعود فيها إليوت إلى مسرح الحفل منذ عام 2006.
سيشارك عدد كبير من النجوم في الحفل باستعراضات غنائية راقصة أعلن عن اسمائهم منذ فترة وأبرزهم كاميلا كابيلو وشون مندس، وتايلور سويفت و نورماني كذلك يشارك بيج شين والنجمة الأمريكية H.E.R. والمغني أوزونا و نجم الراب الأمريكى ليل ناس اكس والنجم جى بالفين كذلك تشارك النجمة كوين لطيفة و مغني الراب وايكلف جين.
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