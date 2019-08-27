ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الولايات المتحدة تقدم مساعدات للسودان لمواجهة آثار السيول

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:32 ص
الولايات المتحدة تقدم مساعدات للسودان لمواجهة آثار السيول
سيول - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
رصدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ 2.8 مليون دولار، مساعدات إلى السودان، لمواجهة حالات الطوارئ الحادة جراء السيول.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في الخرطوم، أمس الاثنين، أن حكومة الولايات المتحدة، رصدت المبلغ، في إطار اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية، لمواجهة حالات الطوارئ الحادة في جميع أنحاء البلاد، جراء السيول.

وأضاف البيان أن تلك الاستجابة تشمل توفير مأو ومواد غذائية وطبية ومستلزمات نظافة وحماية صحية، إضافة إلى دعم في مجالات النقل والإمداد.

وتوفي نحو 67 شخصًا في السودان، وأنهارت آلاف المنازل في عدة ولايات سودانية ضربتها السيول.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
4
x
20:45
0
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
2
x
19:45
1
السد - قطر