"الصحة" تطالب بضبط وتحريز 3 مستحضرات دوائية من الأسواق (تعرف عليهم)

أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان منشورًا رقم 33 لعام 2019 لضبط وتحريز ما يوجد فى السوق المحلية والوحدات الحكومية

من ٣ مستحضرات دوائية تشمل:



1- «Curam 457 mgSml powder for oral suspension. fain»



‏أرقام التشغيلات« 1807714 - 1807712 - 1807713 - 1807720 - 1807721- 1807719 -1807710- 180771112 - 1809710 - 1809709 - 1807724 -‎1809715 - 1807723 - 1807722 -

1809711- 1809714 - 1809713 - 1809717 - 1809716 - 1810700 - 1809718 - 1810702 --181001- 1810703 - 1810704 - 1810705- 1810706-58».



2- «Curam 312.5 mgSml powder for oral suspension. fain»



‏أرقام التشغيلات« 1901709 - 1811706 - 1809723 - 1810713- 1809721 - 1809722 - 1807717 - 1809720 - 1810719 -1811705».





3- ‏«Curam 156.25 mgSml powder for oral suspension. fain» تشغيلة رقم 1809719



وأوضحت الإدارة المركزية أن هذا الإجراء بناء على طلب شركة ساندورز، كأجراء إحترازي كما هو متبع عالميًا.



وطالبت الإدارة علي نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم.



كما طالبت بتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات بمخازن الشركة فى جميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالأرصدة والمراجعات.