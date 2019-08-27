أزمة جديدة تضرب برشلونة قبل موقعة أوساسونا



تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، صدمة قوية قبل موقعة أوساسونا المنتطرة بالدوري يوم السبت المقبل، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى احتمالية غيابه عن الفريق.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ميسي غاب عن تدريبات برشلونة الجماعية اليوم، حيث واصل تدريباته التأهيلية منفردًا.





وكان ميسي قد تعرض لإصابة في تحضيرات فريفه للموسم الجديد، أبعدته عن مواجهتي الدوري في الجولة الأولى والثانية.





ويبدو أن ميسي يقترب من الغياب عن البلوجرانا للمباراة الثالثة بالدوري، مما يمثل ضربة قوية لعشاق البلوجرانا في ظل إصابة سواريز، وديمبلي.





ويذكر أن المباراة الأولى بالدوري أمام أتلتيك بيلباو قد انتهت بتفوق الأخير بهدف نظيف، قبل أن يحقق الفريق فوزه الأول أمام أوساسونا بخمسة أهداف مقابل هدفين.



