شاهد.. معلمة "بورسعيد" تكشف تفاصيل اقتحام ضابط للجنة الامتحان









وأوضحت "يوسف"، في مقطع فيديو بثه برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنها نفذت تعليمات وزارة التربية والتعليم أثناء المراقبة على الطلبة في الامتحانات، وأخذت منهم الهواتف المحمولة قبل الدخول إلى اللجان.



وأضاف، أن أحدى الطالبات فيما بعد لم تجد هاتفها، فاتهمت المعلمة بسرقته، إلا أن الأخيرة نفت ذلك، وقال رئيس اللجنة للطالبة أن تذهب للقسم لتحرير محضر شرطة، وأن المعلمة لم تسرقه.



وتابعت أن هذا حدث يوم خميس، ويوم الأحد التالي له، حضرت الفتاة ومعها ضابط شرطة اقتحم اللجنة وحاول القبض عليها، إلا أنهم في المدرسة رفضوا ذلك لأنها في وقت تأدية عملها، لافتة إلى أن الضابط قال لها: "هاخدك غصب عن عين أي حد"، وأصيبت برعشة وهبوط حاد.





ونفت ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها أصيبت بجلطة في المخ نتيجة تعرضها للضرب من قبل ضابط الشرطة، لافتة إلى أنها أصيبت بالجلطة نتيجة صدمتها من منظر اقتحام اللجنة ومحاولة القبض عليها.



وناشدت المعلمة المتضررة المسئولين أن يتحركوا لكي يحصلوا لها على حقها مما تعرضت له.



كانت عددا من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت قصة المعلمة سها يوسف، وقالوا إنها تعرضت للإصابة بجلطة في المخ نتيجة اعتداء أحد الضباط عليها، أثناء تأدية عملها في مراقبة الامتحانات.



وأشاروا إلى أن المعلمة من أبناء بورسعيد، وتم التعدي عليها بالقول والفعل أثناء عملها من قبل الضابط الذي أراد وضع "الكلابشات" في يديها نظرًا لوجود إحدى قريباته باللجنة، حيث يرغب في أن تخالف المعلمة ضميرها ومسئوليتها المهنية أثناء مراقبة الامتحانات الخاصة بالدور الثاني فى الثانوية العامة ببورسعيد.



وناشد عدد من المعلمين النقيب العام للمعلمين الدكتور خلف الزناتي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعودة حق سها، مشددين على أن القضية ليست شخصية، وأن الموقف كان أكبر من قدرة المعلمة على الاحتمال، وأصيبت بجلطة وشلل نصفي.

كشفت سها يوسف، المعلمة المنتدبة من بورسعيد، تفاصيل اقتحام ضابط شرطة للجنة التي كانت تراقب عليها، ما تسبب في إصابتها بجلطة.