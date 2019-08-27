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مصرع 6 مهاجرين في حادث مروري بينهم مصريين باليونان

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:21 ص
مصرع 6 مهاجرين في حادث مروري بينهم مصريين باليونان
حادث مروري - صورة أرشيفية
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تحقق الشرطة اليونانية، مع شخصين للاشتباه فى تهريبهما للبشر بعد مقتل 6 رجال يُعتقد بأنهم مهاجرون من باكستان ومصر فى سيارة مكتظة بالركاب انحرفت من على طريق سريع قرب الحدود التركية.

وقالت الشرطة إن هناك عشرة مصابين آخرين فى الحادث، وتكدس الركاب الست عشرة جميعا فيما وصفتها الشرطة بأنها "مركبة تشبه الجيب" واتجهوا صوب بلدة أليكساندروبوليس اليونانية.

وقع الحادث فى منطقة إفروس بإقليم لوترا على الحدود اليونانية مع تركيا، وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضحايا جميعهم رجال بالغون.
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