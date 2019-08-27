قبل زيارة وزيرة الصحة اليوم.. تعرف على مستشفى الإسماعيلية العام

وتستعرض "الفجر" معلومات عن مستشفى الإسماعيلية العام التي تشهد تطويرًا استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل كالتالي:

تزور الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، اليوم، محافظة الإسماعيلية لتفقد ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى العام وتفقد مستشفى التأمين الصحي؛ لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتطبيق المشروع القومى لمنظومة التأمين الصحى الشامل للمواطنيين بالمحافظة.

- مستشفى الإسماعيلية العام تقع فى شارع صبرى مبدي بالطريق الدائرى وافتتحت للعمل عام 2005 .

- تستعد المستشفى للدخول إلى منظومة التأمين الصحي الشامل فى المحافظة، بهدف تمكين المستشفى من تلبية كافة متطلبات الخدمة الطبية المطلوبة لأهالي المحافظة.

- وبدأت أعمال التطوير بها عام 2017 والتى تتضمن جميع مسطحات المستشفى.

- ويصل إجمالي عدد أسرة المستشفى 316 سريرًا، منها 218 سريرًا إقامة مرضى، و26 مبسترين، 11 سرير رعاية مركزة، و28 عناية متوسطة، و5 آسرة حديث الولادة و20 كرسي غسيل كلوى و8 آسرة إفاقة.

- تصل تكلفة أعمال التطوير إلى 362 مليون جنيه، وتتضمن المستشفى أقسام الغسيل الكلوي والأشعة والمعامل والعمليات العناية المركزة والحقن المجهري.

- ويضم المستشفى العام بالإسماعيلية، عيادة تخصصية لأمراض السكر تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية لعلاج أمراض السكر فى مصر.

- وتعد عيادة أمراض السكر الثانية من نوعها على مستوى الجمهورية، وعيادات قلب ورمد وكلي وقدم سكري وأعصاب وسكر حوامل ومعمل وصيدلية، وقاعة محاضرات وعيادة تغذية وعيادات تخصصية.

- ساهمت عمليات التطويرداخل المستشفى في رفع إمكانياتها وزيادة عدد أسرة الإقامة وأسرة العناية والحضانات والغسيل الكلوي وغرف العمليات.

وتستعد محافظة الإسماعيلية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية للنهوض بمستوى الأداء لمختلف الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمواطنين.





وأكد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، أن جميع الوحدات الصحية بالمحافظة وعددها 67 وحدة صحية، جاهزة للعمل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وخاصة أن هذه الوحدات حاصلة على الجودة والاعتماد من الوزارة فى الفترة السابقة، بالإضافة إلى المستشفيات المركزية التى يجرى تأهيلها حاليا، وتوفير الأطباء والمتخصصين فى جميع الوحدات، بحيث لا توجد وحدة صحية بدون أطباء، وتتم الترتيبات حاليا بمديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع الوزارة لتوفير كافة التخصصات، وتقسيم المحافظة إلى قطاعات تبدأ من الإسماعيلية المدينة والتل الكبير وفايد والقنطرتين شرق وغرب وحصر الوحدات الصحية الموجودة فى هذة القطاعات، وتكليف الأطباء فى تخصصات الأطفال والنساء والباطنة، للعمل فى الوحدات الصحية بالتبادل طوال أيام الأسبوع، ومعهم الأخصائيين المساعدين، بحيث يتم تغطية جميع الأماكن.





وأوضح الدكتور سعيد السقعان، أن قانون التأمين الصحى الجديد، سوف يوفر فرص العلاج للجميع بدون تفرقة بين المواطنين، ويقدم خدماته للجميع من يملك المال ومن لايملك، وهذه خدمة صحية متميزة تقدمها الحكومة للمواطن وهو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى للمصريين، لافتا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لتطبيق المشروع فى محافظة الإسماعيلية، وهى ضمن 5 محافظات سيتم العمل فيهم خلال لمرحلة الأولى.





وأشار السقعان، أنه تم أفتتاح مركزا جديدا لجراحات القلب بالمستشفى العام يضم 14 سرير عناية مركزة لجراحات القلب ووحدة لقسطرة القلب، وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة لمرضى القلب بمحافظات القناة وتوابعها وذلك ضمن خطة العمل بتطوير ورفع كفاءة المستشفى.





وأضاف السقعان، أن المشروع سوف ينفذ فى 6 مراحل على مستوى جميع محافظات مصر، بحسب خطة وزارة الصحة وإن الوحدات الصحية ستصبح الخط الأول لاستقبال المرضى وإحالتهم بعد ذلك لمستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية، طبقا لحاجة كل مريض، على أن تتم ميكنة كل الوحدات، وتوفير تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والعظام، وقسمين للمعمل والأشعة.





وتابع أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة على كل وحدات الرعاية الصحية الأولية وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات من خلال مشروع ميكنة الوحدات المحلية التى بدأت محافظة الإسماعيلية فى تطبيقها، مشيرًا إلى أن تعداد سكان المحافظة حوالى مليون و300 ألف نسمة، وكل وحدة صحية تخدم 400 أسرة ولدينا 67 وحدة كما وهذا مناسب جدا لتعداد المحافظة فى الوقت الحالى.



