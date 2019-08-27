العقوبات تطارد صالح جمعة من جديد.. تعرف على السبب

هدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي صالح جمعة لاعب الفريق بفرض عقوبات قاسية خلال الفترة المقبلة في حال عدم الالتزام مع الفريق.





وكان قد وقع عبد الحفيظ عقوبة مادية على صالح، بسبب سهره في أحد الأماكن بالساحل الشمالي ووصول بعض الصور لمدير الكرة بالاهلي في الأيام الماضية.





ونفى صالح جمعة لعبد الحفيظ سهره في أحد الأماكن بالساحل الشمالي، وطلب مدرب الأهلي محمد يوسف اللاعب بالتركيز مع الفريق في الفترة المقبلة مع بداية الموسم الجاري.





يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت التزام كبير من اللاعب مع النادي وعاد مرة آخري للفريق وشارك في المبارايات بعد فترة من الابتعاد بسبب سلوكه وتصرفاته الغير أخلاقيه ولكنه أعتذر عنها وتواجد مع الفريق كواحد من العناصر الأساسية التي أعتمد عليها مارتن لاسارتي قبل رحيله ومن بعد محمد يوسف.











