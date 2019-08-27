بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر "كلاسيكو دوري أبطال آسيا"| مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال PLUS KORA

موعد مباراة الهلال والاتحاد تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الثامنة إلا ربع مساء الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

أهداف لوسيشكو من مباراة الهلال والاتحاد يطمح مدربى الفريقين للخروج بالعديد من المكاسب من مباراة الهلال والاتحاد، حيث يسعى الروماني رازافان لوسيشكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة نتائجه الإيجابية مع الفريق لتحقيق طموحات عشاق الزعيم السعودي برؤية فريقهم على منصات التتويج من جديد.









أهداف سييرا من مباراة الهلال والاتحاد بينما يتطلع التشيلي خوسيه سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفئدة المرتقبة من مباراة الهلال والاتحاد، عن طريق استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز بنتيجة كبيرة يضع بها قدمًا في الدور نصف النهائي، ليقطع شوطًا كبيرًا نحو اللقب الآسيوي، لتعويض جماهير العميد عن الموسم الماضي الذي احتل به الفريق أسواء نتائجه بتاريخ بطولة الدوري باحتلال المركز العاشر.







