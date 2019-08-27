بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر "كلاسيكو دوري أبطال آسيا"| مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال PLUS KORA
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:48 ص
حسن شحاتة
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يستضيف ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد، ضمن إطار ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا، ونقدم لكم في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد للاستمتاع بمشاهدة حصرية وممتعة للمباراة.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة ممتعة لمباراة الهلال والاتحاد، في ديربي سعودي بنكهة آسيوية، ستحظى بمشاهدة ممتعة من جانب محبي الكرة العربية، فور إذاعتها حصريًا عند انطلاقها عبر قناة beIN SPORT hd1، الناقل الحصري للبطولة الآسيوية، بتعليق المعلق الجزائري المتميز حفيظ الدراجي.
موعد مباراة الهلال والاتحاد تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الثامنة إلا ربع مساء الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.
أهداف لوسيشكو من مباراة الهلال والاتحاد يطمح مدربى الفريقين للخروج بالعديد من المكاسب من مباراة الهلال والاتحاد، حيث يسعى الروماني رازافان لوسيشكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة نتائجه الإيجابية مع الفريق لتحقيق طموحات عشاق الزعيم السعودي برؤية فريقهم على منصات التتويج من جديد.
أهداف سييرا من مباراة الهلال والاتحاد بينما يتطلع التشيلي خوسيه سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفئدة المرتقبة من مباراة الهلال والاتحاد، عن طريق استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز بنتيجة كبيرة يضع بها قدمًا في الدور نصف النهائي، ليقطع شوطًا كبيرًا نحو اللقب الآسيوي، لتعويض جماهير العميد عن الموسم الماضي الذي احتل به الفريق أسواء نتائجه بتاريخ بطولة الدوري باحتلال المركز العاشر.
التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد، حيث من المحتمل أن يدفع لوسيشكو بالتشكيل التالي:
في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف في الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سون، عبدالله الحافظ في الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو. في الهجوم: بافيتيمبي جوميز، أندريه كاريلو.
بينما من المتوقع أن يدخل الاتحاد بالتشكيل التالي:
في حراسة المرمى: فواز القرني. في الدفاع: سعود عبدالحميد، مروان دا كوستا، زياد المولد، حمدان الشمراني. في الوسط: كريم الأحمدي، عبدالعزيز البيشي، خالد الميري، كارلوس فيلانويفا. في الهجوم: ألكساندر بريجوفيتش، رودريجيز.
نتائج الفريقين في الجولة الأولى بالدوري السعودي.. قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد نجح الفريقان في استهلال مشوارهما في بطولة الدوري بالفوز في الجولة الأولى، قبل أن تتوجه أنظار الجماهير صوب مباراة الهلال والاتحاد في الصراع الآسيوي، حيث تغلب الزعيم السعودي على أبها بأربعة أهداف مقابل اثنين، بينما سحق العميد نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.
آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.. قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد وقبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد مساء اليوم، لابد من تسليط الضوء على آخر مواجهة جمعت بينهما في دوري أبطال آسيا، حيث التقى الفريقان في دور الستة عشر في عام 2011، ليتمكن الاتحاد حينها من تحقيق فوز ساحق بثلاثة أهداف مقابل هدف.
نتائج الفريقين في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.. قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد نتائج مباريات الفريقين في دور الـ16، تؤكد على مواجهة نارية مرتقبة في مباراة الهلال والاتحاد، حيث نجح الهلال في حجز مقعده في دور الثمانية بعد تغلبه على مواطنه أهلي جدة بنتيجة 4/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل الاتحاد للدور ذاته بعد تغلبه على نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة 6/4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب
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