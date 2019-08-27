شاروبيم من مارجرجس: احتفالنا يؤكد أن الوحدة الوطنية في الدقهلية ومصر تضرب بجذورها في أعماق التاريخ

قال محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم في الاحتفال بذكرى مولد الشهيد مارجرجس بميت دمسيس احتفالنا يؤكد على أن الوحدة الوطنية في الدقهلية ومصر تضرب بجذورها في أعماق التاريخ والماضي والحاضر والمستقبل يفرض علينا جميعًا الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس القائد عبد ا



وكان شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الاحتفال بذكرى مولد الشهيد مارجرجس بميت دمسيس مركز أجا بحضور اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا واللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية واستقبالهم القمص مكاري غبريال والانبا صليب مطران ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية ولفيف من الآباء والكهنة منهم القمص ماركو ريوس والقمص يؤنس.



وقال محافظ الدقهلية في كلمته التي ألقاها إن احتفالنا اليوم يؤكد على أن الوحدة الوطنية في الدقهلية ومصر كلها تقف على قاعدة راسخة وبناء صلب تضرب بجذورها في أعماق التاريخ لا تهتز ولا تنال منها مكائد الكارهين ولنا أن نفتخر بأنفسنا وهويتنا الوطنية التي نحيا بها على أرض مصر الطيبة لا فرق بين مسلم ومسيحي.



وأضاف شاروبيم أننا كنا هنا منذ أيام ليست بالبعيدة نحتفل بمولد الشهيد محمد ابن أبي بكر في مسجده الذي يبعد بضع مترات عن احتفالنا اليوم بمولد الشهيد مارجرجس لنؤكد للعالم أجمع أننا نحيا شعب واحد في وطن واحد تربطنا علاقات الوطنية والدم المصري الذي يسري في عروقنا.



وأكد محافظ الدقهلية على أن المصريين لم يكونوا يوما مسلمين ومسيحيين بل إخوة متحابين وأن وجودنا اليوم معا أوضح دليل وأقوى برهان على الوحدة والمحبة التي تجمع المصريين بمختلف عقائدهم وأن قرية ميت دمسيس تضرب أروع الأمثلة للوحدة الوطنية.



وأضاف شاروبيم ان الماضي والحاضر والمستقبل يفرض علينا جميعًا الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال طريق البناء والإنجاز الذي بدأه من أجل توفير حياة كريمة للجميع،موجها رسالة شكر للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لجهودهم البارزة في حفظ امن مصر وحدودها وترابها.



وألقى الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف ونيافة الحبر مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها كلمة أكدوا فيها على نموذج الوحدة الوطنية والتعايش الذي تعيشه ميت دمسيس التي تحتضن المسجد والكنيسة.



حضر الاحتفال اللواء حسام عبد الواحد مدير الأمن الوطني واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية واللواء عبد الواحد الصافي مدير الامن العام،والدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير المساعد والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري والعقيد حامد إسماعيل هيئة الرقابة الإدارية والمقدم صلاح ابوزيد نائبا عن مدير المخابرات الحربيه بالدقهلية

كثفت مديرية أمن الدقهلية من تواجدها بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز اجا فى محافظة الدقهلية،، مع تشديدات أمنية مكثفة تزامنا مع إحتفالات الإخوة الأقباط بمولد الشهيد مارجرجس.



تراس الخدمات اللواء محمد محسن نائب مدير أمن الدقهلية "الحاكمدار" واللواء إيهاب شبانة مساعد مدير أمن الدقهلية ولفيف من القيادات الأمنية والخدمات الثابتة والمتحركة.



وانتشرت الخدمات الأمنية والمرورية وخبراء المفرقعات وعناصر الكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المفرقعات، والمدرعات وسيارات الشرطة والإطفاء والأقوال الأمنية وانتشرت التمركزات الأمنية بداية من الطريق السريع القاهرة - المنصورة وحتى القرية.

