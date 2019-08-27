"الزراعة" عن انتشار دودة الحشد: "الأمور تحت السيطرة"

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك الكثير من التحديات التي قد تؤشر على الإنتاج الزراعي، مثل انتشار الحرائق أو الأوبئة، ولذلك هناك حرص من الوزارة على وضع خطط مسبقة للتعامل مع هذه الكوارث.



وأضاف "القرش"، خلال حواره مع الفضائية "الاولى"، اليوم الإثنين، أن الوزارة تقوم بإعداد حملات دورية كل 3 أشهر، لتحصين الحيوانات والماشية ضد أي أمراض قد تنتشر، وهذا أجراء احترازي.



ولفت إلى أن الحجر الزراعي لا يسمح بدخول أي منتج لمصر إلا بعد التأكد منه، ولذلك مصر لم تتأثر بدودة الحشد التي أثرت بشكل كبير على القارة الإفريقية، معقبا: " لأمور تحت السيطرة، ومفيش أي مشكلة حصلت في مصر، رغم تأثر العديد من دول العالم".



هذا وتعتبر دودة الحشد الخريفية، حشرة مجنحة تغزو أفريقيا، وأصبحت أحدث أعداء المزارعين



والاسم العلمي لهذه الحشرة يأتي من اللغة اللاتينية Spodoptera frugiperda، وتعني كلمة frugiperda "الفاكهة المفقودة" بسبب قدرة هذه الدودة على تدمير المحاصيل، وأصل هذه الدودة هو القارة الأمريكية.



وجاءت هذه الحشرة لأول مرة إلى أفريقيا عن طريق السفن أو الطائرات في مطلع 2016. وبعد ذلك نشرت أجنحتها في جميع أنحاء القارة وتنقلت من بلد إلى آخر حتى اجتاحت أكثر من 40 بلدًا.



وأصبحت هذه الدودة التي تنتشر بسرعة وتلتهم المحاصيل الآن أمرًا واقعًا، ولا يمكن التخلص منها. إذن ما الذي يجب أن نعرفه عنها؟





مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في سوازيلاند يعمل في حقل الذرة الذي يملكه ©FAOGiulio Napolitano (يمين). مزارع اثيوبي من أصحاب الحيازات الصغيرة في حقل الذرة الذي يملكه والذي دمرته دودة الحشد الخريفية ©FAOTamiru Legesse (يسار). المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة هم الأكثر تضررا من دودة الحشد الخريفية.



1. دودة الحشد الخريفية تتغذى على أكثر من 80 محصولًا من بينها الأرز، السيرغوم (الذرة الرفيعة)، الدُخن، قصب السكر، ومحاصيل الخضروات والقطن، ولكنها تفضل الذرة



في أفريقيا أصابت دودة الحشد الخريفية ملايين من هكتارات الذرة التي تعتبر محصولًا أساسيًا في القارة.



في معظم مناطق أمريكا الشمالية، تصل دودة الحشد الخريفية موسميًا، وبعد ذلك تموت في أشهر الشتاء الباردة. ولكن في معظم أنحاء أفريقيا التي لا تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، تعيش دودة الحشد الخريفية على مدار العام مسببة قلقًا دائمًا للمزارعين.



من هم هؤلاء المزارعون؟ هم في غالبيتهم من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يزرعون الذرة على أقل من هكتارين من الأرض.



باختصار، فإن دودة الحشد الخريفية تؤثر على أضعف فئات السكان في أفريقيا وهم صغار المزارعين الذي يجدون صعوبة أصلا في تلبية احتياجاتهم اليومية، وتوفير ما يكفي من الطعام لأسرهم.



2. دودة الحشد الخريفية تترك أثرًا مدمرًا وتستمر في التسبب في دفع المزيد من الأشخاص نحو الجوع



إذا لم يتم مواجهة دودة الحشد الخريفية فقد تهدد الأمن الغذائي لأكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا، وقد تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى 4.8 مليار دولار من إنتاج الذرة لوحده.



وتطير هذه الدودة بسرعة كبيرة، ويمكن ليرقاتها أن تقطع ما يصل إلى 100 كلم في الليلة الواحدة، كما أنها قادرة على الهجرة لمسافات طويلة. كما أنها تتوالد بشكل كبير حيث يمكن لليرقة خلال حياتها أن تضع ما يقرب من ألف بيضة.



