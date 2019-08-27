إليسا تحظى بلقب جديد وتحدث جدلا على مواقع التواصل!
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:59 ص
رويترز
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أحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعلها تحظى بـ"لقب جديد".
أبدت المطربة اللبنانية إليسا في تغريدة إعجابها بمسلسل "La Casa de Papel" (بيت من ورق)، الذي يعرض عبر شبكة "نيتفلكس".
ورد الحساب الخاص بالمسلسل الإسباني الشهير، بصورة لـ"البروفيسور"، بطل المسلسل، مرفقة بتعليق: "سعداء لانضمامك لنا، بيروت".
ومعروف أن كل شخصيات المسلسل، أو أعضاء العصابة المكون منها المسلسل، تحظى بأسماء مدن، لذلك يعني أن المسلسل منح إليسا لقب "بيروت".
فردت إليسا على التعليق قائلة "أنا بالفعل جزء من العصابة مع البروفيسور وباقي الفريق".
وتابعت "نيروبي، نحن قادمون لإنقاذك، مع كل الحب... بيروت".
ثم ردت شبكة "نتفلكس" على إليسا، بتوجيهها هدية ورسالة من أسرة لا كاسا دى بابل".
وأظهرت الرسالة التي ظهر وكأنها موجهة من البروفيسور: "في شيء انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاّكي مصدومة، بس ضلك متفائلة! لأنه مع الجزء الرابع حتصيري أسعد وحدة".
واختتمها "لملكة الإحساس أو صار فينا نقلك بيروت".
يذكر أن مسلسل "La Casa de Papel" حاز على شهرة كبيرة بمواسمه الثلاثة، التي تدور في عمليات سطو مسلح تقوم بها عصابة بزعامة البروفيسور، وأعضاء فريقه الذين يطلقون على أنفسهم أسماء مدن، والذين يحظون بشعبية في إسبانيا والعالم، لما يصفونه بأنها عمليات سطو ضد نظام التجارة العالمي.
كانت إليسا، أعلنت اعتزال الغناء، في 19 أغسطس الجاري، موضحة أنها تعمل على ألبوم جديد بقوة وسيكون الأخير لها في عالم الغناء.
وقالت إليسا، منذ قليل عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر": "أستعد لهذا الألبوم الجديد بالكثير من الحب والعاطفة. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، وأعلن ذلك على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا" ولن أستطيع أن أنتج فيه".
وأثارت الفنانة إليسا، جدلا كبيرا، بقرار اعتزالها للفن، بعد طرح ألبومها الجديد، موضحة أنها لا تستطيع التعامل في وسط يشبه "المافيا".
وتوالت العديد من التعليقات من قبل جمهورها رافضين هذا القرار، احتراما لهم حبهم في موهبتها وصوتها، وطالب عدد كبير منهم إليسا بالعزوف عن القرار، والتركيز في أعمالها الفنية فقط.
وأعلنت المطربة السورية أصالة نصري وعدد من الفنانين والإعلاميين رفضهم قرار اعتزال إليسا.
وغردت "أصالة" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "نعم هي معركه ، فيها مايؤلم ومالانستطيع تحمله في الكثير من الأحيان ، خصوصاً لمن هو مثلك لايريد أن تستعبده هذه المهنه ، ولكتلِ مُهمه ومؤثره وصانعه ومحبوبة من ملايين الناس ، صوت أصبح جزء من ذكريات كثيرين ، وعلى أغنياتك أحبة كثر اجتمعوا ، ونحتاجك بيننا # إليسا".
وكانت إليسا أعلنت قبل قليل عن اتخاذها قرار باعتزال الغناء بعد الانتهاء من ألبومها المقبل والأخير، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على العطاء في مجال يشبه المافيا.
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