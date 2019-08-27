إليسا تحظى بلقب جديد وتحدث جدلا على مواقع التواصل!

​يذكر أن مسلسل "La Casa de Papel" حاز على شهرة كبيرة بمواسمه الثلاثة، التي تدور في عمليات سطو مسلح تقوم بها عصابة بزعامة البروفيسور، وأعضاء فريقه الذين يطلقون على أنفسهم أسماء مدن، والذين يحظون بشعبية في إسبانيا والعالم، لما يصفونه بأنها عمليات سطو ضد نظام التجارة العالمي.

كانت إليسا، أعلنت اعتزال الغناء، في 19 أغسطس الجاري، موضحة أنها تعمل على ألبوم جديد بقوة وسيكون الأخير لها في عالم الغناء.





وقالت إليسا، منذ قليل عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر": "أستعد لهذا الألبوم الجديد بالكثير من الحب والعاطفة. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، وأعلن ذلك على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا" ولن أستطيع أن أنتج فيه".





وأثارت الفنانة إليسا، جدلا كبيرا، بقرار اعتزالها للفن، بعد طرح ألبومها الجديد، موضحة أنها لا تستطيع التعامل في وسط يشبه "المافيا".





وتوالت العديد من التعليقات من قبل جمهورها رافضين هذا القرار، احتراما لهم حبهم في موهبتها وصوتها، وطالب عدد كبير منهم إليسا بالعزوف عن القرار، والتركيز في أعمالها الفنية فقط.



