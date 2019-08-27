محمد الشندي: مشاركة "السيسي" في قمة G7 فرصة لزيادة الاستثمارات الأجنبية لمصر

قال الدكتور محمد الشندي، الباحث السياسي، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع الكبار، جاء في اطار رئاستها للاتحاد الإفريقي، خلاف تقديمها نموذج ناجح للإصلاح الاقتصادي، في ظل العواصف التي يشهدها الاقتصاد العالم.



وأضاف "الشندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن مجموعة الدول السبع الكبار تمثل 25% من التبادل التجاري المصري مع العالم، وخرج من هذه المجموعة 443 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2018، وهذا يمثل أكثر من 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم كله.



ولفت إلى أن مشاركة في هذه القمة يتيح لها فرصة زيادة الاستثمارات الأجنبية، ولذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد جلسات ثنائية مع 5 رؤساء من أصل 7 رؤساء



ولفت إلى أن قمة السبع الكبرى عبارة عن مسرح للعالم كله، ومشاركة مصر في هذه القمة يتيح لها عرض رؤيتها في مختلف القضايا العالمية، خاصة قضية التغير المناخي التي تضر مصر والقارة الإفريقية، معقبًا: "ثلث الدلتا وجزء كبير جدًا من الساحل الشمالي هيغرق"، ولذلك هناك ضرورة لتوضيح مصر رؤيتها من التغيرات المناخية".



هذا وقد تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى بتقديم مساعدات عاجلة لمكافحة الحرائق المروعة في غابات الأمازون بأمريكا الجنوبية بقيمة 20 مليون دولار، حسبما أعلن الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا اليوم الإثنين بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر انعقاد القمة بمدينة بياريتز الفرنسية.



وقال ماكرون إنه من المقرر كخطوة ثانية بدء مبادرة للأمازون خلال الجمعية العام للأمم المتحدة، موضحًا أن المبادرة ستدور حول إعادة تشجير المنطقة.



تجدر الإشارة إلى أن ماكرون وضع قضية حرائق الغابات في الأمازون في جدول أعمال القمة في اللحظات الأخيرة قبل انعقادها.



وتشتعل في البرازيل حرائق غابات، تعتبر الأشد منذ سنوات. وبحسب بيانات وكالة الفضاء البرازيلية (أي إن بي إي)، فإن عدد الحرائق ارتفع منذ بداية هذا العام بنسبة 83% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

