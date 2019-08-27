إيفانكا ترامب ونائب وزير الخارجية الأمريكي في جولة بالأرجنتين

يبدأ نائب وزير الخارجية الأمريكية جون سوليفان مع إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي جولة تشمل كلا من: كولومبيا والأرجنتين وباراجواي في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر المقبل بهدف تعزيز الشراكات الأمريكية حول التمكين الاقتصادي للمرأة ودعماً لمبادرة البيت الأبيض للتنمية والازدهار العالمي للمرأة.





وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن نائب الوزير سوليفان والمستشارة إيفانكا ترامب سيقومان بإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني في الدول الثلاث، موضحة أن سوليفان وإيفانكا سيحضران كذلك فعاليات تشارك فيها كل من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" و"الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار وفيلق السلام، وسيؤكدان على دعم الحكومة الأمريكية بأكملها للاندماج الاقتصادي والسياسي للمرأة وتمكينها.





وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن نائب الوزير سيركز كذلك خلال الجولة على تعزيز التعاون مع تلك الدول فيما يخص مكافحة المخدرات وأمن المواطنين ، كما سيتم بحث قضايا الأزمة في فنزويلا ، وتوسيع الفرص الاقتصادية.