إبراهيم سعيد يعلق على رحيل لاسارتي من الأهلي.. وأسرار ازمته مع جوزيه

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على رحيل مارتن لاسارتي من النادي الأهلي، وبحث الأهلي عن مدير فني جديد خلال الفترة الحالية.





وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كان لابد أن يرحل اسارتي بجهازه المعاون من الأهلي".





وأكمل : "الأهلي يحتاج لمهاجم جديد، أن يكون مروان محسن مهاجم منتخب مصر الأول هذه مصيبة سوداء".





وكشف لاعب الأهلي والزمالك السابق : هناك بعض الشخصيات والمدربين في تاريخ الكرة المصرية التي لا يمكن لي الرد عليها منها الجوهري وحسن شحاتة .





إبراهيم سعيد: دخلت في عدة صدامات مع جوزيه وكان لا يجيد التعامل معي، وطلب الأهلي تجديد عقدي بمقابل مالي أقل من الذي أتقاضاه وقتها، وتم ابعادي عن المشاركة بسبب رفضي تجديد عقدي قبل نهايته بموسم حتى وصل الأمر للمشاركة مع الناشئين، وتم إيقافي في الأهلي أكثر من مشاركتي في التمرين بسبب عدم تجديد عقدي