البطلة المصرية ياسمين حمدي: إحساس لا يوصف أننا نرفع علم مصر ودورة الألعاب الإفريقية لها مذاق خاص

أعربت البطلة المصرية ياسمين حمدي، عن سعادتها البالغة بتتويجها بالميدالية الذهبية في ألعاب الكاراتيه وزن 55 كيلو جرام في بطولة دوري الألعاب الإفريقية التي اقيمت في المغرب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN "، الذي يُعرض على شاشة "TeN".



وأضافت "حمدي"، أن إحساسها بالفوز لا يوصف، وخاصة بعد رفع علم مصر في دورة كبيرة مثل دورة الألعاب الأفريقية، حيث إن لها مذاق مختلف بالنسبة لها، موضحة أن التتويج بالميداليات أمر مبهج بشدة.



وأوضحت أن شعور الفوز بالميدالية الذهبية مختلف عن الفضية والبرونزية، مضيفة:" المنتخب جاب مداليتين ذهب و8 فضه و4 برونزية".



هذا وتوجت البطلة المصرية ياسمين حمدى بميدالية ذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.



وواجهت ياسمين حمدي في نهائي الكاراتيه وزن 55 كجم، منافستها المغربية خولة أوهماد على صالة مولاي الأمير عبد الله بمدينة الرباط لتحقق بطلة مصر الفوز في النهاية بنتيجة 8-3.



وتوج مالك سلامة بذهبية وزن 60 كجم أما رضوى سيد فتوجت بالفضية.



وسبق لبعثة مصر في الكاراتيه أن حصدت 4 ميداليات برونزية في الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق في وزن 50 كجم كوميتيه سيدات، بجانب ذهبية عن طريق مالك سلامة وزن 60 كجم.



