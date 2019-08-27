وزيرة الصحة تزور محافظة الإسماعيلية اليوم





وتابع أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة على كل وحدات الرعاية الصحية الأولية وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات من خلال مشروع ميكنة الوحدات المحلية التى بدأت محافظة الإسماعيلية فى تطبيقها، مشيرًا إلى أن تعداد سكان المحافظة حوالى مليون و300 ألف نسمة، وكل وحدة صحية تخدم 400 أسرة ولدينا 67 وحدة كما وهذا مناسب جدا لتعداد المحافظة فى الوقت الحالى.



يستقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال زيارتها للإسماعيلية لتفقد ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى العام وتفقد مستشفى التأمين الصحى لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتطبيق المشروع القومى لمنظومة التأمين الصحى الشامل للمواطنيين بالمحافظة.يذكر ان محافظة الإسماعيلية تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية للنهوض بمستوى الأداء لمختلف الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمواطنين.وأكد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، أن جميع الوحدات الصحية بالمحافظة وعددها 67 وحدة صحية، جاهزة للعمل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وخاصة أن هذه الوحدات حاصلة على الجودة والاعتماد من الوزارة فى الفترة السابقة، بالإضافة إلى المستشفيات المركزية التى يجرى تأهيلها حاليا، وتوفير الأطباء والمتخصصين فى جميع الوحدات، بحيث لا توجد وحدة صحية بدون أطباء، وتتم الترتيبات حاليا بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الوزارة لتوفير كافة التخصصات، وتقسيم المحافظة إلى قطاعات تبدأ من الإسماعيلية المدينة والتل الكبير وفايد والقنطرتين شرق وغرب وحصر الوحدات الصحية الموجودة فى هذة القطاعات، وتكليف الأطباء فى تخصصات الأطفال والنساء والباطنة، للعمل فى الوحدات الصحية بالتبادل طوال أيام الأسبوع، ومعهم الأخصائيين المساعدين، بحيث يتم تغطية جميع الأماكن.وأوضح الدكتور سعيد السقعان، أن قانون التأمين الصحى الجديد، سوف يوفر فرص العلاج للجميع بدون تفرقة بين المواطنين، ويقدم خدماته للجميع من يملك المال ومن لايملك، وهذه خدمة صحية متميزة تقدمها الحكومة للمواطن وهو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى للمصريين، لافتا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لتطبيق المشروع فى محافظة الإسماعيلية، وهى ضمن 5 محافظات سيتم العمل فيهم خلال لمرحلة الأولى.وأشار السقعان، أنه تم أفتتاح مركزا جديدا لجراحات القلب بالمستشفى العام يضم 14 سرير عناية مركزة لجراحات القلب ووحدة لقسطرة القلب، وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة لمرضى القلب بمحافظات القناة وتوابعها وذلك ضمن خطة العمل بتطوير ورفع كفاءة المستشفى.وأضاف السقعان، أن المشروع سوف ينفذ فى 6 مراحل على مستوى جميع محافظات مصر، بحسب خطة وزارة الصحة وإن الوحدات الصحية ستصبح الخط الأول لاستقبال المرضى وإحالتهم بعد ذلك لمستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية، طبقا لحاجة كل مريض، على أن تتم ميكنة كل الوحدات، وتوفير تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والعظام، وقسمين للمعمل والأشعة.