مهرجان الجونة يمنح جائزة "الإنجاز الإبداعي" لهذا الفنان الكوميدي





يكرم مهرجان الجونة السينمائي في مصر في دورته الجديدة الممثل المصري محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية اللبنانية مي مصري بمنحهما جائزة ”الإنجاز الإبداعي“.





وتقام الدورة الثالثة من المهرجان في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر أيلول بمشاركة 80 فيلما من 40 دولة.





وقالت الممثلة والمنتجة بشرى عبد الله رزة مدير العمليات والمؤسس المشارك للمهرجان في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بالقاهرة ”جرى العرف في الدورتين السابقتين على تكريم ثلاثة نجوم أحدهم من مصر والآخر من المنطقة العربية أما الثالث فيكون من النجوم العالميين“.





وأضافت ”هذا العام نكرم محمد هنيدي من مصر، وهو تكريم مستحق لأن المهرجانات السينمائية عادة ما تهتم بالقضايا الكبرى ولا تحظى الأفلام الكوميدية بالاهتمام الكافي رغم ما تدره من عائدات كبيرة“.





وتابعت قائلة ”كما نكرم من الوطن العربي المخرجة مي مصري وهي مخرجة أفلام وثائقية في المقام الأول لذلك فتكريمها رسالة بمدى اهتمام المهرجان بالأفلام الوثائقية التي لا تقل أهمية عن الأفلام الروائية“.





ولم تكشف بشرى عن اسم النجم الأجنبي المكرم والذي عادة ما يكون من كبار نجوم هوليوود مشيرة إلى أن التفاوض مع نجوم بهذا الحجم يحتاج لوقت طويل إضافة لسياسة المهرجان المتبعة بعدم الإعلان عن أي اسم قبل التوصل لاتفاق نهائي معه.





وكرم المهرجان في دورته السابقة الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون.





كانت الفنانة بشرى، مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، صرحت بأن الفنان العالمي رامي مالك، يريد المشاركة في مهرجان الجونة منذ دورته الأولى لكنه دائما ما يكون مشغول في تصوير الأعمال الفنية في هذا الموعد.

وأشارت الفنانة بشرى مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي أن من الصعب جدا طرح القائمة الكاملة للضيوف الأجانب لظروف خاصة بسياسة المهرجان من جانب ومن جانب آخر لأن هناك مفاوضات واتفاقات مع نجوم مستمرة حتي قبل انطلاق المهرجان بأيام قليلة.

وأعلنت بشرى أن النجم العالمي الذي تم الإعلان عن حضوره هو الفنان مينا مسعود وهو فخر لمصر كلها لأنه نجم هوليودي من أصل مصري.

واختتمت بشري حديثها أن المهرجان يكرم هذا العام ثلاثة شخصيات وهم: النجم محمد هنيدي وشخصية عربية وهي المخرجة الفلسطينية مي المصري ولم تعلن عن الشخصية الثالثة وهي ستكون شخصية أجنبية لم يتم اختيارها حتى الآن.