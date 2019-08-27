عمرو أديب: "مش هستغرب لو شفت ترامب في طهران"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن ترامب يبحث صورة وإتفاقية يخوض بها انتخابات 2020، مضيفا أن متابعة قمة السبع يؤكد أن كل شيىء يمكن أن يتغير، واصفًا أن ردود ترامب في المؤتمر الصحفي اليوم كانت صاعقة.



وأضاف: "أسبوع أو أسبوعين أو شهر ترامب هيخلص موضوع إيران، كل وحد عايز حاجة هيخلصها".



هذا وقد توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية إفريقيا "تيكاد 7" الذى يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجارى.



ويهدف مؤتمر "تيكاد 7" إلى دعم دول إفريقيا في بناء مجتمع قوي ومستدام لتحقيق الأمن الإنساني؛ حيث يتناول العديد من محاور التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، تتمثل فى تحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالقارة السمراء.



ويأتي "تيكاد 7" في وقت تتنامي فيه جهود مصر في تنمية إفريقيا، لتعكس حجم اهتمامها بالقارة وقضاياها، وتأتي مشاركتها في المؤتمر في ظل علاقات مصرية ـ يابانية إستراتيجية، تجمع البلدين سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا.







وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن دولة إيران هى الراعية الأولى للإرهاب فى العالم ، ويمكن أن تكون أمة عظيمة ولكن بدون أسلحة نووية.

وأضاف، دونالد ترامب، من خلال مؤتمر صحفى مشترك على هامش قمة "G7"، أنه لو كان هناك ظروف ملائمة ممكن أن ألتقى الرئيس الإيرانى روحانى، ولكن فى نفس الوقت لابد أن يكونوا فاعلين فى البعد عن الأسلحة النووية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لابد من تجريد إيران من الأسلحة النووية، منوهًا إلى أن الاتفاقية التي عقدها الرئيس السابق بارك أوباما تنتهي في وقت قصير، مؤكدًا أن إيران تقع تحت ضغوط كبيرة.

وأضاف "ترامب"، خلال القمة الثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع، أن إيران في وضع صعب للغاية من الناحية الاقتصادية، مضيفا أنه لا يتطلع لتغير النظام على مدار الـ 20 عام الماضية، ولكن يتطلع أن تكون إيران ثرية مرة أخرى، وتتحسن أحوالهم المعيشية بصورة أكبر.

وتابع: "أننا سنقوم بتحديد مدى العقوبات على إيران، فنحن أكبر اقتصاد حتى الآن في العالم، وعندما توليت منصبي كانت الصين ستلتهم العالم، وهذا لن يحدث في أي وقت أثناء فترة ولاياتي، فقد تمكنا من تحقيق مليارات الدولارات بينما خسرت الصين مليارات الدولارات".

كما أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، إلى أن هناك "وحدة كبيرة" بين زعماء مجموعة السبع بشأن مسألة كيفية التعامل مع إيران، في قمتهم في فرنسا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنهم "قد وصلوا إلى حد ما" إلى اتفاق.

في حين قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنه لا يزال هناك طريق طويل للمضي في هذه القضية، رغم إجرائها محادثات مثمرة مع ترامب.

وانطلقت في بلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا، أول من أمس السبت، قمة مجموعة السبع بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول.

وناقش قادة المجموعة، على مدى ثلاثة أيام، جملة من القضايا والموضوعات في مقدمتها الملف النووي الإيراني، والحرب التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والأزمة الأوكرانية، والأمن في الساحل الإفريقي، والوضع في سوريا والتكنولوجيا الرقمية والقضايا المناخية والمساواة بين الجنسين بالإضافة لموضوع جديد طُرح مؤخرا على الطاولة ألا وهو الحرائق في غابة الأمازون وكيفية مكافحتها.

وتنعقد القمة هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة حيث نشرت الشرطة الفرنسية 13000 عنصرا لتأمين البلدة السياحية التي أصبحت خاوية من السياح والسكان- نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يبدو أن الأمريكان سيتفاوضوا مع الإيرانيين، معقبا: "مش هستغرب لو شفت ترمب في طهران.. مع ترمب مفيش مستحيل".