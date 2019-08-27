دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل مؤتمر طوكيو الدولي.. وأهمية مشاركة الرئيس السيسي

أوضح السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أهمية مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية، قائلًا إن هذا المؤتمر دوري، وتعقده اليابان لبحث تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية في كافة المجالات.



وأضاف "حسن"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنه بدأ منذ عام 1993، ولكن كان يعقد بشكل دوري غير منتظم، ولكن انتظم في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه انعقد مرة في شرم الشيخ بمصر.



وأشار إلى أن جميع الدول الإفريقية مدعوة في المؤتمر، وأن مصر مدعوة هذه المرة باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقي أيضًا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي سيكون مشاركًا مع رئيس وزراء اليابان في رئاسة هذه القمة هذه المرة، مما يعطي له فرصة لعرض كل القضايا الإفريقية.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه سيتم بحث العلاقات الثنائية المصرية اليابانية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه يوجد علاقات مصرية يابانية على مستوى الكثير من المجالات، مضيفًا أن الرئيس السيسي سيلتقي قادة بعض الدول أيضًا على هامش المؤتمر.



وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد بعد ختام زيارته لفرنسا.



وكان الرئيس السيسي، ألقى كلمة الأحد، خلال جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا، ضمن فعاليات قمة السبع الكبار التي تعقد في فرنسا، قائلا: إننا بحاجة إلى العمل سويًا من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية.



وأضاف الرئيس، أن الشعوب الأفريقية تطمح في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، موضحًا أن النهوض بأفريقيا يجب أن يقوم على إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة.



وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد للأزمة في ليبيا، لافتًا إلى أن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا لا يحتاج سوى الإراداة السياسية وإخلاص النوايا.

