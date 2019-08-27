الرحالة المتخصص في بطولات الدوري".. من هو "خورخي فوساتي" المرشح لتدريب النادي الأهلي ؟

إنتشرت في الساعات الماضية أنباء عن إقتراب النادي الأهلي من تعيين المدرب الأوروجوياني "خورخي فوساتي" كمدير فني للفريق خلفًا لمواطنة لاسارتي، والذي رحل عن تدريب الأهلي عقب خروج الأخير من دور ال16 في بطولة كأس مصر على يد نادي بيراميدز.





ويبقى السؤال الذي يشغل بال مشجعي النادي الأهلي في هذا التوقيت، من هو خورخي فوساتي، وما هي تجاربه التدريبية السابقة وهل سيكون بالفعل مناسب لنادي بحجم وطموحات النادي الأهلي؟





كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها خلال التقرير التالي من موقع الفجر الرياضي..





خورخي فوسارتي كان يلعب في مركز حراسة المرمى، وبعد إعتزاله توجه مباشرة إلى مجال التدريب، حيث تولى تدريب نادي ريفر بلات مونتفيديو حتى نهاية موسم 1995، وحقق مع الفريق بطولة الدوري، وبعدها إنتقل بين عدة فرق في الدوري الأورجوياني، حتى وصل إلى محطة مهمة وهي نادي ال دي يو كويتو الإكوادوري 2003 وحقق معاهم بطولة الدوري الإكوادوري.





وأولى محطات المدرب خورخي فوساتي على مستوى المنتخبات، كانت مع منتخب بلاده "الأوروجواي" حيث تولى تدريب السيليستي خلال تصفيات كأس العالم 2006، وصعد للمحلق أمام منتخب أستراليا، ولكنه لم يتمكن من التأهل إلى لمونديل وقتها، ليعلن عن إستقالته ويرحل عن المنتخب الأوروجوياني.





وبعد ذلك، توجه "خورخي فوساتي" إلى الخليج العربي، وتولى تدريب نادي السد القطري، وهناك حقق إنجازات كبيرة مع الفريق حيث نجح في تحقيق 7 بطولات مع النادي القطري خلال موسمين فقط، وتربع على عرش قلوب جماهير السد هناك في دولة قطر.





وبسبب هذا النجاح الكبير مع نادي السد، تعاقد الاتحاد القطري مع خورخي فوساتي ليتولى تدريب منتخب قطر، وبالفعل في بداية الأمر كانت هناك مؤشرات قوية على نجاحه، ولكن المدرب الأوروجوياني تعرض لوعكة صحية مفاجئة وخضع لعمليات جراحية، جعلت الاتحاد يقوم بإعفاءه من منصبه وسط حالة حزن سيطرت على لاعبي العنابي وقتها.





أبن السيليستي عاد من جديد إلى قارة أمريكا الجنوبية، وتولى تدريب فريقه السابق "نادي ال دي يو الاكودوري، في موسم 2009، وحقق إنجاز رائع بعدما فاز ببطولة "سودا اميريكانا" وهي بطولة تقام لأندية أمريكا الجنوبية والشمالية على حد سواء.





وفي تجربة أخرى، ذهب خورخي فوساتي إلى البرازيل وهناك تولى تدريب نادي انترناسيونالي، ليكون المدرب الأجنبي الوحيد في الدوري وقتها في موسم 2009-2010، وقاد الفريق في هذا الموسم إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، ولكنه خرج أمام حامل اللقلب نادي استوديانتس.





ولكن يبدو بأن أجواء الخليج، أعجبت خورخي فوساتي، وهو الأمر الذي جعله يعود من جديد إلى التجارب العربية، ويقود نادي الشباب السعودي في موسم 2010-2011، ويقود النادي إلى المركز الرابع في بطولة الدوري ويصل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.





بعد رحيله عن الشباب، تواصل فوساتي مع ناديه السابق السد القطري، والذي طلب منه العودة من جديد لتدريب الفريق، وهنا كانت واحدة من اللحظات الفارقة في مسيرة المدرب الأوروجوياني، حيث نجح في حصد لقب بطولة دوري أبطال آسيا وصعد لكاس العالم للأندية، وخسر من برشلونة وجيله الذهبي بقيادة بيب جوارديولا بنتيجة 4-0 في دور نصف النهائي في البطولة، وذلك بعدما كان تأهل إلى هذا الدور على حساب نادي الترجي التونسي.





مغامرة فوساتي مع نادي السد قد أنتهت بعدما حصد المركز الثالث في مونديال الأندية، ورحل إلى نادي "تشيرو بوتينو" في باراجواي وهناك حصد لقب بطولة الدوري في موسم 2012، قبل أن يعود للخليج مرة ثالثة عن طريق نادي العين الإماراتي، وهنا بدأت يطلق عليه "عدو اللاعبين" بسبب خلافاته مع بعض نجوم نادي العين في ذلك الوقت.





ولم يستمر خورخي فوساتي في تدريب العين إلا أيام قليلة حيث تمت إقالة من قبل مجلس الإدارة بعد خلاف حاد حدث بينه وبين اللاعبين.





أستمرت تجارب فوساتي في الخليج، حيث تدرب نادي الريان القطري وفاز بلقب بطولة الدوري "البطولة المفضلة للمدرب الأوروجوياني"، وبعد ذلك قاد منتخب قطر لفترة قصيرة في عام 2017، وكانت محطته التدريبية الأخيرة مع نادي "أهلي جدة" في موسم 2018-2019، ولكنها لم تستمر كثيرًا، حيث رحل في منتصف الموسم، وبالتحديد في شهر أبريل من العام الجاري.