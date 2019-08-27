طلعت يوسف: الفوز على العربي دفعة قوية في بداية الموسم

قال طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري أن الفوز الذي حققه فريقه على العربي الكويتي اليوم في البطولة العربية له مردود إيجابي مميز.





وأضاف طلعت يوسف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :" الفوز على العربي الكويتي يؤكد أن هناك مراحل تطور مطمئنة للغاية لفريق الاتحاد ووضحت بصمات مرحلة الإعداد مع بداية الموسم ".



