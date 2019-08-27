سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27/8/2019 بالبنوك والسوق السوداء

وعن سعر الدولار بتداولات فى السوق السوداء شهدت استقرار نسبي، حيث سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء تراجع ليعاود الاستقرار ليسجل سعر الدولار اليوم في سوق سوداء متوسط سعر 16.65 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.

أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.

سعر الدولار مقابل الريال 3.75

سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30

ارتفعت أسعار الدولار أمام سلة العملات خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد تصريحات دونال ترامب الرئيس الأمريكي بأن الصين ترغب في التفاوض، مشيراً إلى أن الجانبين سوف يعقدان محادثات جادة للغاية، كما أشار إلى أنه قد يؤجل إقرار التعريفات ضد سلع صينية.





ويتابع المستثمرون حول العالم الأوضاع التجارية بين التصعيد الأخير الذي شهده الأسبوع الماضي من إعلان الولايات المتحدة والصين تعريفات ضد بعضهما البعض، وهي الخطوة التي أثارت المخاوف على نطاق واسع.





وخلال المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعديد من التصريحات ذات الصلة بالتطورات التجارية كانت أولها أنه يعيد النظر في التعريفات ضد الصين وهو ما تم تفسيره على احتمالات التراجع عن الرسوم لكن البيت الأبيض أكد أن المقصود هو فرض المزيد.





وبسبب الأزمة مع الجانب الصيني، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بمقدوره إعلان حالة طوارئ وطنية قبل أن يلمح لتهدئة محتملة في التطورات التجارية ويؤكد رغبة الصين في التفاوض والعودة مجدداً لطاولة المحادثات.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، صعدت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 8:11 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.4 بالمائة ليتراجع اليورو إلى 1.1097 دولار.





كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 106.094 ين، كما زاد أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط العملة البريطانية إلى 1.2219 دولار.





وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمائة لتسجل العملة الخضراء 0.9792 فرنك.



