سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27/8/2019 بالبنوك والسوق السوداء
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:04 ص
الفجر الاقتصادي
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خسر الدولار 5 قروش خلال اليومين الماضيين بعد تخفيض سعر الفائدة بشكل طفيف، لتصبح أسعار الدولار مقابل الجنيه وفقًا لأخر تحديث لموقع دولار لايف .
وعن سعر الدولار بتداولات فى السوق السوداء شهدت استقرار نسبي، حيث سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء تراجع ليعاود الاستقرار ليسجل سعر الدولار اليوم في سوق سوداء متوسط سعر 16.65 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.
ودائما ما نحرص عن استعراض سعر الدولار لحظة بلحظة من أجل خدمة القراء الباحثين بصفة مستمرة عن سعر صرف الدولار علي مدار اليوم مع متابعة كل التطورات فى المواقع ومن ضمنها موقع دولار لايف.
أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.50 جنيهًا للشراء
16.60 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
16.50 جنيهًا للشراء
16.60 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.48 جنيهًا للشراء
16.58 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
16.50 جنيهًا للشراء
16.60 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك البركة
16.55 جنيهًا للشراء
16.65 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي
16.50 جنيهًا للشراء
16.60 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس
16.50 جنيهًا للشراء
16.60 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع
وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم 16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.
سعر الدولار مقابل الريال 3.75
سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30
ارتفعت أسعار الدولار أمام سلة العملات خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد تصريحات دونال ترامب الرئيس الأمريكي بأن الصين ترغب في التفاوض، مشيراً إلى أن الجانبين سوف يعقدان محادثات جادة للغاية، كما أشار إلى أنه قد يؤجل إقرار التعريفات ضد سلع صينية.
ويتابع المستثمرون حول العالم الأوضاع التجارية بين التصعيد الأخير الذي شهده الأسبوع الماضي من إعلان الولايات المتحدة والصين تعريفات ضد بعضهما البعض، وهي الخطوة التي أثارت المخاوف على نطاق واسع.
وخلال المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعديد من التصريحات ذات الصلة بالتطورات التجارية كانت أولها أنه يعيد النظر في التعريفات ضد الصين وهو ما تم تفسيره على احتمالات التراجع عن الرسوم لكن البيت الأبيض أكد أن المقصود هو فرض المزيد.
وبسبب الأزمة مع الجانب الصيني، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بمقدوره إعلان حالة طوارئ وطنية قبل أن يلمح لتهدئة محتملة في التطورات التجارية ويؤكد رغبة الصين في التفاوض والعودة مجدداً لطاولة المحادثات.
وفي بيانات اقتصادية اليوم، صعدت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي.
وبحلول الساعة 8:11 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.4 بالمائة ليتراجع اليورو إلى 1.1097 دولار.
كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 106.094 ين، كما زاد أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط العملة البريطانية إلى 1.2219 دولار.
وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمائة لتسجل العملة الخضراء 0.9792 فرنك.
وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليصل إلى 98.064.
|البنوك المصرية
|سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار في البنك المركزي المصري
|16.52
|16.62
|سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
|16.50
|16.60
|سعر الدولار في بنك مصر
|16.50
|16.60
|سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|16.50
|16.60
|سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
|16.49
|16.59
|أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
|16.50
|16.60
|أسعار الدولار في بنك عودة
|16.53
|16.63
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