سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27/8/2019

تم إعلان أن أخر موعد أخر رحلة لعودة الحجاج نهاية الشهر الجاري، ليستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى بعد أن ارتفع الريال مع زيادة الطلب من قبل المصريين من أجل أداء فريضة الحج، ونستعرض سعر الريال السعودي بحسب اخر التحديثات على المواقع ومن ضمنها الدولار لايف ، وشهد سعر الريال اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع، ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات، وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان وأصبحت أسعار الريال السعودي كالتالي:





وسعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





سعر الريال اليوم فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع





سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم

فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





dollor to riyal

3.75 ريال سعودي





وتم تدعيم سعر الريال السعودي علي المستوي الدولي بعد أن سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية بالمملكة خلال فترة النصف الأول من 2019 فائضا بقيمة 251.5 مليار ريال، متراجعا بنسبة 6.1 في المائة بما يعادل 16.4 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 267.9 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، جاء تراجع الفائض في الميزان التجاري السعودي، نتيجة انخفاض الصادرات بنسبة أكبر من تراجع الواردات.

وتراجعت الصادرات بنسبة 4.7 في المائة بما يعادل 24.5 مليار ريال، لتبلغ 501.5 مليار ريال، فيما كانت نحو 525.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.1 في المائة بقيمة تعادل ثمانية مليارات ريال، لتبلغ نحو 250 مليار ريال، فيما كانت 258 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

وبعد ارتفاعها بنسبة 23 في المائة في عام 2018، تراجعت التجارة الخارجية للسعودية خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 4.1 في المائة بما يعادل نحو 32.5 مليار ريال، لتبلغ نحو 751.4 مليار ريال، مقابل 783.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.





من جانب أخر تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة ويعد ذلك التراجع لليوم الرابع على التوالى، وهبطت أسعار الخام مع مخاوف زيادة المعروض عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمالية عقد اجتماع مع نظيره الإيراني حسن روحاني خلال الأسابيع المقبلة.





كما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من الممكن التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.





وكانت الأسعار ارتفعت خلال التعاملات بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين ترغب في التفاوض مجدداً، مشيراً إلى أن مسؤولي بكين تواصلت مع واشنطن بالأمس من أجل العودة لطاولة المحادثات.





وجاء ذلك بعد تأجيج الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث أعلنت بكين تدابير انتقامية لترد واشنطن بزيادة جديدة في التعريفات.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنحو 1 بالمائة إلى 53.64 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 55.26 دولار للبرميل خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.1 بالمائة إلى 58.70 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 60.17 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لابد من تجريد إيران من الأسلحة النووية، منوهًا إلى أن الاتفاقية التي عقدها الرئيس السابق بارك أوباما تنتهي في وقت قصير، مؤكدًا أن إيران تقع تحت ضغوط كبيرة.