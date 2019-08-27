أنيسة حسونة عن مصرع طفل لسقوطه في "بلاعة": مصر يقتلها الإهمال



وأشارت "حسونة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الإهمال من أخطر الأمور على مصر، مضيفة: "المفروض لما حد يشوف بلاعة مفتوحة ميمشيش يفضل واقف جمبها لحد ما يجيبوا غطاء".



وأضافت أن كل رئيس حي مسئول مسئولية مباشرة عن الطفل الذي توفى، متابعة: "عيب علينا الإهمال يوصل لحد كده.. دي جريمة قتل مع سبق الأصرار، مصر كده يقتلها الإهمال".



وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة استدعاء مسئولين بالحي وبشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمناقشتهم في التحقيقات التي تجريها النيابة في وفاة طفل بعد سقوطه في بالوعة صرف صحي بمنطقة الطالبية.



وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة عن أن الطفل سقط داخل البالوعة والتي تركت مفتوحة بدون غطاء أثناء لهوه بالشارع.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط طفل في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل يدعى "ياسين. ع" 5 سنوات.



وبعمل التحريات تبين أن الطفل كان بصحبة والدته داخل نادي الطالبية لمتابعة فريق شقيقه "ريان" وعند خروجهم، سقط في البالوعة، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



أعربت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن استيائها لمصرع طفل بعد سقوطه في "بلاعة" بمنطقة الطالبية بالهرم، قائلة: "حاجة محزنة وتكسر القلب.. كأننا بنقدم قرابين للبلااعات".