وحدة الروضة تتصدى لمحاولة تعدي على أرض زراعية بمساحة 120 مترا



وأسفرت الحملة، على مدار يومين، عن غلق وتشميع لبعض الجراجات المخالفة بدون ترخيص وتم تشميعها بالشمع الأحمر وإزالة المخالفات والتعديات بين العشش، وضبط عدد من الدراجات والبيتش باجي، وضبط 276 حالة اشغال طريق متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.





وشدد رئيس محلية راس البر على ضرورة استمرار الحملات للحفاظ على المواطنين والقضاء على أي مخالفات، وتحقيق الأمان الكامل لجميع المواطنين وذلك في إطار خطة الوحدة للقضاء على كافة المخالفات بالمدينة، على أن تستمر الحملات حتى القضاء على كافة المخالفات.



وتحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بدمياط برئاسة اللواء عماد حمدي وإشراف نواب المدينة لمتابعة الانضباط بشوارع المدينة وبين العشش، حيث تستهدف الحملة إزالة الاشغالات والباعة الجائلين من مصيف رأس البر بسبب شكاوى الاهالي والمصطافين وزوار المدينة.



كما تمكنت الحملة من ضبط عدد من عربات اليد والاشغالات المخالفة، في إطار خطة الوحدة للقضاء على كافة الإشغالات المخالفة بالمدينة، كما تم التعامل مع الشكاوى المقدمة لتطوير المدينة والترويج لها لزيادة الإقبال عليها خاصة وان مدينة رأس البر بدمياط تعد احد أشهر مصايف الجمهورية وتشهد إقبال من المصطافين من كافة المحافظات.



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، التابعة لمحافظة دمياط،برئاسة إبراهيم نصير، يوم الجمعة، بشن حملة مكبرة استهدفت عددا من شوارع قرية كفر الغاب.



وأسفرت تلك الحملة التى شهدت تواجد ميدانى لرجال شرطة المرافق عن إزالة صور متعددة من الإشغالات والتعديات على الطريق العام، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والتصدى لاى مظاهر للتعدى على الطريق العام، والتى تؤدى الى إعاقة حركة المارة والسيارات.



كما تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة مجدي خاطر، يوم الجمعة، لازالة الاشغالات في عدد من المناطق بالمركز حيث استهدفت الحملة عددا من شوارع مدينة كفر البطيخ، بالتنسيق مع قسم شرطة كفر البطيخ بدمياط.



وأسفرت تلك الحملة التي جاءت بالتنسيق مع شرطة المرافق عن تنفيذ ازالة لعدد ٩٠ حالة إشغال بتلك الشوارع كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حيث تم تحرير محاضر شرطية بالحملة.



وأكد مجدي خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، أنه سيتم تنظيم عدة حملات للقضاء على الإشغالات في كفر البطيخ.

قامت الوحدة المحلية بمدينة الروضة، برئاسة الدكتورة آمال بركات، اليوم الاثنين، بردم أعمال الحفر التى قام بها المخالفين وتسليم الارض الى الإدارة الزراعية، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين والتشديد عليهم بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.وتمكنت الوحدة المحلية بمدينة الروضة من التصدى لحالة تعدى على أرض زراعية بمساحة ١٢٠متر بمنطقة الكباس، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتصدي لحالات التعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها فورا فى المهد.كما شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بدمياط برئاسة اللواء عماد حمدي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومراجعة تراخيص الجراجات المخالفة بمشاركة قوة أمنية من قسم شرطة راس البر.