أيمن كامل: نسعى لإنشاء 200 مدرسة يابانية في مصر



هذا وقد توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية إفريقيا "تيكاد 7" الذى يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجارى.



ويهدف مؤتمر "تيكاد 7" إلى دعم دول إفريقيا في بناء مجتمع قوي ومستدام لتحقيق الأمن الإنساني؛ حيث يتناول العديد من محاور التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، تتمثل فى تحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالقارة السمراء.



ويأتي "تيكاد 7" في وقت تتنامي فيه جهود مصر في تنمية إفريقيا، لتعكس حجم اهتمامها بالقارة وقضاياها، وتأتي مشاركتها في المؤتمر في ظل علاقات مصرية ـ يابانية إستراتيجية، تجمع البلدين سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا.



قال السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى اليابان، إن هناك تعاونا كبيرا بين مصر واليابان في مجال "الصحة" و"التعليم"، مشيرًا إلى أن الجانب الياباني يرى أن بلادنا لديها القدرة لتطبيق التجربة اليابانية بما يسمح لها الاستثمار في هذا المجال.وأضاف كامل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن هناك طموحات أيضا لزيادة التبادل الأكاديمي بين الجانبين المصري والياباني، لافتا إلى أن هناك خطة طموحة لإنشاء 200 مدرسة يابانية في مصر.وتابع: "35 مدرسة يابانية بدأت العمل منذ العام الماضي، والجانب الياباني يتابعهم"، لافتًا إلى أن هناك خبراء يابانيين يتابعون كيف يسير العمل في هذه المدارس.وتابع: "طوكيو تدرب كفاءات مصرية في مجالات مختلفة أبرزها المجال الطبي الذي يشمل تأهيل قطاع التمريض والمسعفين، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على كيفية إدارة المستشفيات.