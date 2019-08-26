دعدور يعقد الجلسة 126 بمجلس جامعة دمياط (صور)



وأعلن "ٍسويلم" الانتهاء من تجهيز 10 لجان على مستوى المحافظة، بواقع لجنة بكل إدارة تعليمية.



وبين أنه جرى تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة أعمال الامتحانات برئاسة كمال نعناع، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، والانتهاء من تشكيل غرفة العمليات لمتابعة الامتحانات تحت رئاسة مدير المديرية وتكليف أحمد السؤالي، مشرفًا عامًا على استراحات المحافظة والبالغ عددها 21 استراحة على مستوى الإدارات التعليمية.

عقد الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الاثنين، مجلس الجامعة بجلسته رقم ( 126 ) حيث استهل الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور، والتهنئة ببدء الدراسة بكليتي التمريض، والحاسبات والمعلومات، وتوجيه التهنئة للسيدين عميدي الكليتين لما بذلوه من جهد لاستكمال مقومات إنشاء الكليتين وبدء الدراسة بهما.كما قام "دعدور" بتهنئة حجاج بيت الله الحرام من السادة هيئة أعضاء التدريس بالجامعة والعاملين بها، وعودتهم بسلام الله. كما تمنى سيادته السلامة للدكتور حمدان ربيع، عميد كلية الآثار،وفريق العمل في مشروعاته البحثية فى مجال توظيف النانو تكنولوجي فى ترميم الآثار في رحلتهما الأكاديمية بكل من بولندا وانجلترا فى ضوء الخطة البحثية للمشروع.كما تقدم مجلس الجامعة لشعب دمياط بالعزاء لوفاة الأستاذ محمد محفوظ أحد العلامات البارزة في الفلكلور الشعبي الدمياطى، وتاريخ الثقافة الدمياطية المعاصرة.و اتخذ المجلس عدة قرارات أهمها وهى تكليف عميد كلية العلوم بإعداد برنامج دراسى متميز في النانو تكنولوجي،و تكليف عميد كلية التربية بعمل دراسة في اقتصاديات التعليم لدراسة تكلفة تعلم الطالب الجامعى خارج دمياط وتكلفة دراسته بالجامعات الخاصة مقابل دراسته بجامعة دمياط.كما وافق "دعدور" على إنشاء مركز بحوث الفضاء وتطبيقاته بجامعة دمياط واعتماد لائحته الداخليةفي ضوء الرأى القانونى للسيد عميد كلية الحقوق وافق المجلس على بدء الدراسة بشعب كلية الهندسة الثلاثة كما ورد باللائحة الداخلية للكلية وهى:1- هندسة القوى الكهربية والآلات، 2- هندسة القوى الميكانيكية، 3- الهندسة المدنية.الموافقة على قبول نقل طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة المنصورة للدراسة بالفرقة الاولى فى جامعة دمياط فى ضوء رغبته وكتابته إقرارا بذلك مشفوعا بموافقة ولى أمره، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة فى ضوء القانونالموافقة على منح عدد6 درجة دكتوراه، وعدد 12 درجة ماجستير،والموافقة على منح لقب علمي لدرجة أستاذ،وعدد 3 لقب علمي لدرجة أستاذ مساعد.ومن جانبه قام رئيس الجامعة بتكريم عدد من الطلاب الوافدين من دولتى ليبيا واليمن الحاصلين على درجتى الماجيستير أو الدكتوراه ومنحهم قلادة الجامعة.و في نهاية الجلسة اصطحب "دعدور" الساده الحضور لتفقد مقر كليتي التمريض، والحاسبات والمعلومات حيث تم التقاط بعض الصور التذكارية بمناسبة هذا الحدث.كما صرح السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، يوم الخميس الماضى، بأنه جرى الانتهاء من التجهيز لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، ورفع درجة الاستعداد بالقطاع التعليمي بالمحافظة، والمقرر أن تبدأ اعتبارًا من السبت المقبل وتستمر حتى 26 أغسطس.