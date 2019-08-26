تعرف على مميزات المدارس العسكرية الرياضية

وضعت القوات المسلحة شروطا للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية وهي أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية، ويتم قبول الطلبة من الذكور فقط ووفقا لكافة المراحل على أن يتناسب عمر الطالب مع مرحلتة الدراسية طبقاً للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم وألا يكون فصل تأديبياً من أى مدرسة سابقة ، وفى حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار إستغناء من النادي السابق له إلى المدرسة المنضم إليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الإستغناء .





ومن ضمن شروط القبول شرط إجتياز جميع الإختبارات المقررة طبقاً للمرحلة السنية ومنها الكشف الطبي والقياسات النفسية و إختبار القوام و النمط الجسماني والإختبارات الرياضية والعلمية والمهارية والتحاليل الطبية المعملية والتقييم العام ويشترط للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية أن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلاً .





ويجب علي الطالب أن يجتاز جميع إختبارات المقررة كشرط أساسى لقبولة بالنسبة للمرحلة الإبتدائية بالإضافة للشروط التفضيلية التى يتمتع بها الطالب من مقومات طبقاً لتقييم الجهات المختصة ، والحصول على بطولات رياضية على مستوى المنطقة أو الجمهورية ، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية لا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق بإستثناء الحاصلين على بطولات كشرط تفضيلي.





وتوفر المدارس العسكرية الرياضية العديد من المقومات العلمية والرياضية والتكنولوجية والإجتماعية والثقافية والطبية والمعنوية للطلبة لضمان تفوقهم رياضياً وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم بالإستعانة بنخبة من الخبراء والمدربين الوطنيين والخبراء العالميين من الدول المتقدمة فى مجال الرياضة ، إلي جانب الأجهزة والملاعب والمنشآت الرياضية طبقا للمواصفات الدولية ويحصل الطلاب علي مكافآت مجزية عند تحقيق البطولات الرياضية مع صرف الملابس الرياضية وغير الرياضية بالمجان ، مما كان له أكبر الأثر فى تحقيق أندية ومدارس القوات المسلحة العديد من الميداليات علي المستوى المحلى والعربى والإفريقى والدولى والعالمى والأوليمبى , وتكون مصروفات الإلتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية رمزية.





نرشح لكم: افتتاح انفاق بورسعيد أكتوبر القادم



على قدم وساق وتحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تجرى حالياً أعمال التشطيبات النهائية لأنفاق بورسعيد الواقعة أسفل قناة السويس، استعدادا لافتتاحها في أكتوبر القادم وكانت أنفاق الاسماعيلية قد تم افتتاحها شهر مايو الماضي.

وبتكلفة 25 مليار جنيه، وتحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تم إنشاء الأنفاق الأربعة بواسطة شركات المقاولون العرب وأوراسكوم واللاتي تولتا انفاق بورسعيد وشركتي وكونكورد وبتروجيت واللاتي تولتا أنفاق الإسماعيلية .

ويجري في الوقت الحالي أعمال الحفر لتنفيذ النفق الخامس في السويس تحت اسم الشهيد احمد حمدي 2 وذلك بالتوازي مع تطوير النفق الأول الشهيد احمد حمدي 1 ، وسيكون مسار النفق الجديد من سيناء لغرب القناة، في حين أن النفق الحالي سيكون مساره من غرب قناة إلى سيناء وبذلك ستكون هناك 6 أنفاق تربط مصر بأرض الفيروز منقسمة إلى 2 بالإسماعيلية و2 ببورسعيد و2 بالسويس.