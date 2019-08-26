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نشرة الفجر الرياضي: صفقات تبادلية كبري بين برشلونة ويوفنتوس.. وباريس يرصد بديل نيمار والريال يقترب من بديل مودريتش

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:31 م
نشرة الفجر الرياضي: صفقات تبادلية كبري بين برشلونة ويوفنتوس.. وباريس يرصد بديل نيمار والريال يقترب من بديل مودريتش
نشرة الفجر الرياضي
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية، وأخر مستجدات الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وجديد صفقة نيمار، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم.

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