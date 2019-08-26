القناة يتعاقد مع نجل مديره الفني لـ 5 مواسم

حصل نادي القناة على توقيع اللاعب الصاعد ابو بكر حمزة الجمل، لمدة خمسة مواسم، استعداداً لدوري القسم الثاني.

وكانت عدد من الأندية خلال الفترة الماضية قد أبدت الإهتمام من أجل اتمام التعاقد معه خاصة في ظل تألقه الملفت مع فرق الشباب أو خلال تواجده بمعسكر المنتخب تحت قيادة ربيع ياسين.

وأشارت العديد من التقارير الفنية سواء الخاصة بالفريق الأول أو قطاع الناشئين بنادي القناة بأن اللاعب سيكون من المهاجمين المتميزين في المستقبل القريب.

وتم توقيع التعاقد الرسمي مع أبو بكر في وجود الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمزة الجمل محمد حمص المدرب العام اضافة إلي المدير الإداري للفريق محمد صادق.

القناة يتعادل مع المصري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة أمام فريق المصري البورسعيدي بدون أهداف، خلال المباراة الودية التي أقيمت ، على ملعب القناة، استعداداً للموسم الجديد.

وشهدت فترة الإنتقالات الصيفية الحالية حصول مسئولو القناة على توقيع 6 لاعبين وهم شوقي فتحي واحمد عبد الرحمن وديدا وعبد الحميد سامي وفتحي عثمان ومحمد سعيد.

ويشارك القناة في المجموعة الثانية، بالقسم الثاني، التي تضم أندية منهما، الترسانة، سيراميكا، الزرقا، منتخب السويس، جمهورية شبين، نجوم المستقبل، بتروجت، الداخلية.

وسبق للقناة خوض 10 تجارب ودية، حيث لعب أمام الإسماعيلي في مواجهتان، تعادل في الأولى بدون أهداف، وفاز في الثانية بهدف نظيف، ثم فاز على العين السعودي 2-1، والكهرباء بنفس النتيجة، وحقق القناة الفوز على بورفؤاد 2-1، وخسر من الباطن السعودي 0-1، وتعادل أمام المقاصة 1-1، وخسر من بلبيس 2-3.

وشهد الموسم الماضي تواجد القناة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، حيث نافس على الصعود للدوري الممتاز حتى الجولة الأخيرة التي حسمت تأهل إف سي مصر.