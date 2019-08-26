خاص - حقيقة مفاوضات أهلي جدة السعودي مع علي معلول





كشف مصدر موثوق بنادي أهلي جدة السعودي حقيقة مفاوضات النادي مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي المصري للرحيل قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي خارج حسابات أهلي جدة السعودي تماماً وما يتردد في هذا الشأن غير صحيح على الاطلاق.





وأوضح المصدر أن أهلي جدة السعودي في طريقه للتفاوض مع لاعب برازيلي سوبر للتعاقد معه في الموسم المقبل وتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات بشكل قوي، مؤكداً أن أهلي جدة لم يطلب معلول من الأهلي المصري.





يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت تقارير صحفية مصرية أن نادي أهلي جدة السعودي، يتمسك بالحصول على خدمات التونسي، علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم إعلان القلعة الحمراء أكثر من مرة التمسك بخدمات اللاعب ورفض رحيله.





وأشارت التقرير إلى أن نادي أهلي جدة، عرض سداد مليوني دولار كراتب سنوي لصالح علي معلول، لينتقل بشكل رسمي لصفوف النادي السعودي، ويخوض تجربة جديدة، بعد نجاحه الملفت للنظر داخل القلعة الحمراء، على مدار السنوات الأخيرة، ليصبح معشوق الجماهير الأهلاوية وأفضل لاعبي الفريق بالوقت الحالي وأحد أفضل المحترفين الأجانب بالدوري المصري بجانب مواطنه فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك.





ويتقاضي علي معلول مع النادي الأهلي، مليون دولار سنويا، بعد قيامة بتعديل عقده وتمديده خلال الفترة الماضية، حيث قام مسئولو القلعة الحمراء، برفع قيمة راتبه، بعد تألقه الملفت لكن هذا لم يمنع أهلي جدة من مضاعفة راتبه فى محاولة لإغراء اللاعب بقبول العرض السعودي فى فترة التنقلات الحالية.