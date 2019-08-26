'الإعلاميين' تؤكد استمرار التعاون المشترك مع 'الأعلى للإعلام'
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:15 م
ميسون أبو الحسن
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أكد مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، استمرار التعاون المشترك مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.
وقالت النقابة في بيان لها، اليوم، إن هذا التعاون بهدف ضبط المشهد الإعلامي، وثمنت على الدور التعاوني المستمر بينها وبين كافة الوسائل الإعلامية التي ساعدت في اتخاذ خطوات هامة وجادة على الطريق الصحيح.
وقالت النقابة في بيان لها، اليوم، إن هذا التعاون بهدف ضبط المشهد الإعلامي، وثمنت على الدور التعاوني المستمر بينها وبين كافة الوسائل الإعلامية التي ساعدت في اتخاذ خطوات هامة وجادة على الطريق الصحيح.
جاء ذلك على هامش اجتماع لمجلس النقابة، اليوم، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، وبحضور كلًا من: سهام صالح وكيل أول النقابة، ومحجوب سعدة السكرتير العام، والأعضاء: خالد فتوح، ونادية مبروك، وأيمن عدلي.
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