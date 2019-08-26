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أديب عن طلاء وجهات مباني الدائري: "افرض حد جه يخطب بنتك"

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:58 م
أديب عن طلاء وجهات مباني الدائري: افرض حد جه يخطب بنتك
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هدى عبدالرازق
 
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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالبدء في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بطلاء واجهات المباني على جانبي الطريق الدائري، معقبًا: "ممكن يكون شكلنا حلو.. الموضوع مش صعب".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن العمارات على الدائري ليست رخيصة، مضيفًا: "ليه بتهتموا بالشقة من جوة ومن بره مش بيفرق معاكم.. افرض حد جه يخطب بنتك، دهان البيت من الخارج مش هيكلفك حاجة".

وفي سياق متصل كشف عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال خطاب خلال تصريحات صحفية، «القانون حدد 6 حالات يجوز التصالح فيها أو تقنين الأوضاع ومن بينها مخالفات الارتفاعات والتقسيم المعماري»، مشيرا إلى أن قيمة المخالفة خلال 3 سنوات، على 4 أقساط ربع سنوية، حيث يحصل المواطن على قرار التصالح بعد تسديد مبلغ الغرامة بالكامل.

وأوضح أنه سيتم إطلاق مواقع إلكترونية، لتلقي مطالب الصالح وتقنين الأوضاع، فضلًا عن تشكيل لجان فنية، لتقييم المباني المخالفة، عبر قائمة شروط محددة.

وأشار المتحدث باسم الإسكان، إلى أن طلاء واجهات المباني، من ضمن شروط التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن القانون يتيح تقديم تظلم، حال رفض التصالح.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه للشعب المصري والحكومة: "اللي انتوا أنجزتوه واللي أنجزته الحكومة المصرية رائع جدا بالنسبة للظروف اللي كنا بنعيشها".  

وأضاف "السيسي"، في كلمة له بجلسة محاكاة الدولة، في المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعليقا على قرار طلاء واجهات المباني: لو شاهدتم المباني سوف تجدونها "بالطوب الأحمر"، معقبا: "هو فيه كدة!!! هو فيه كدة في أي دولة!! يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحسن".   
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