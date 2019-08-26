مشاهدة أهداف مباراة - إنتر ميلان 4 × 0 ليتشي
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:53 م
محمد مرعي
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استهل فريق إنتر ميلان مسيرته في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بانتصار ساحق على ضيفه ليتشي 4 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الأولى.
وفرض إنتر تحت قيادة مدربه الجديد انطونيو كونتي سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية واستحق الفوز برباعية في نهاية المطاف.
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