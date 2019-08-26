ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مشاهدة أهداف مباراة - إنتر ميلان 4 × 0 ليتشي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:53 م
مشاهدة أهداف مباراة - إنتر ميلان 4 × 0 ليتشي
لوكاكو
Advertisements
طباعة
محمد مرعي
 
Advertisements

استهل فريق إنتر ميلان مسيرته في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بانتصار ساحق على ضيفه ليتشي 4 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الأولى.

وفرض إنتر تحت قيادة مدربه الجديد انطونيو كونتي سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية واستحق الفوز برباعية في نهاية المطاف.

Advertisements
المزيد عن: ليتشي لوكاكو إنتر ميلان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
4
x
20:45
0
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
2
x
19:45
1
السد - قطر