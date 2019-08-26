مشاهدة أهداف مباراة - إنتر ميلان 4 × 0 ليتشي

استهل فريق إنتر ميلان مسيرته في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بانتصار ساحق على ضيفه ليتشي 4 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الأولى.





وفرض إنتر تحت قيادة مدربه الجديد انطونيو كونتي سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية واستحق الفوز برباعية في نهاية المطاف.



